Ракетная атака по Украине: в Польше подняли военную авиацию

В воскресенье, 31 марта, в Польше подняли в небо авиацию из-за ракетной атаки по Украине.

Об этом сообщили Вооруженные силы Польши.

"Польские и союзнические самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", — добавили военные.

Напомним, российские оккупанты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили группу ракет. Их зафиксировали в западных областях. Местные СМИ пишут, во Львовской области раздавались взрывы.

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