Ракетная атака РФ по Украине: "шахеды" залетели в Беларусь — мониторинговые каналы

По данным пабликов, дроны-камикадзе типа "шахед" трижды заходили на территорию Беларуси.
Во время ночной атаки РФ по Украине около 3-х "шахедов" могли залететь в Беларусь.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В частности, паблик "еРадар" писал, что ночью дроны-камикадзе типа "шахед" трижды заходили на территорию Беларуси. Отмечается, что это происходило около 03:26, 03:33 и 04:14 – каждый в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов. Других подтверждений ночному мероприятию шахедов в РБ нет, отметили авторы "Беларускі Гаюн".
По их данным, ночью белорусская авиация не поднималась. Очередной вертолет из Мачулищей и истребитель из Барановичей был поднят около 9 утра, их направили на юг страны.
Напомним, Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Ночью запустила несколько десятков безаилотщиков, а к утру — ракеты. Что известно о последствиях атаки — читайте ЗДЕСЬ.
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