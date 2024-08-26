Ракетная атака РФ по Украине: "шахеды" залетели в Беларусь — мониторинговые каналы

Во время ночной атаки РФ по Украине около 3-х "шахедов" могли залететь в Беларусь.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В частности, паблик "еРадар" писал, что ночью дроны-камикадзе типа "шахед" трижды заходили на территорию Беларуси. Отмечается, что это происходило около 03:26, 03:33 и 04:14 – каждый в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов. Других подтверждений ночному мероприятию шахедов в РБ нет, отметили авторы "Беларускі Гаюн".

По их данным, ночью белорусская авиация не поднималась. Очередной вертолет из Мачулищей и истребитель из Барановичей был поднят около 9 утра, их направили на юг страны.

Напомним, Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Ночью запустила несколько десятков безаилотщиков, а к утру — ракеты. Что известно о последствиях атаки — читайте ЗДЕСЬ.

Главное на утро 26 августа: удар по Полтавщине, атака на аэродром в России, Беларусь стягивает войска

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.