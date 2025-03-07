Ракетная атака России по Украине 7 марта: Польша подняла в воздух истребители

Системы ПВО и радиолокационной разведки привели в состояние высокой готовности.

Польша подняла в небо истребители и привела противовоздушную оборону (ПВО) к готовности из-за ракетной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Отмечается, что началась операция польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши:

в воздух подняты истребители

наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности

"Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожающими зонами", — пишет Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Ранее сообщалось, что РФ устроили воздушную атаку по Украине. Под ударом оказались Харьков, Тернопольщина и Полтавщина.