Ракетно-космическая отрасль РФ в огне: в Перми пожар на важном заводе

Пожар на заводе АО «Протон-ПМ»

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В российской Перми возник масштабный пожар на территории завода АО «Протон-ПМ», производящего двигатели для ракет. Огонь охватил площадь в 2100 кв. м.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

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Пожар на предприятии «Протон-ПМ» вспыхнул в поселке Новые Ляды, расположенном вблизи Перми. По предварительной информации, огонь охватил здание цеха площадью около 2100 кв. м.

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АО «Протон-ПМ» является одним из ключевых предприятий ракетно-космической и машиностроительной отраслей России. Предприятие занимается изготовлением мощных жидкостных ракетных двигателей, а также комплектующих для аэрокосмической и авиационной промышленности.

К слову, 23 августа на территории Ижорской промышленной площадки в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар. Загорелся складской комплекс «Ответственное хранение Логистера» площадью около 80 тыс. кв. м. Информация об атаках беспилотников не поступала.

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