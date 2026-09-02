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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Ракетно-космическая отрасль РФ в огне: в Перми пожар на важном заводе

«Протон-ПМ» занимается изготовлением мощных жидкостных ракетных двигателей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пожар на заводе АО "Протон-ПМ"

Пожар на заводе АО «Протон-ПМ»

В российской Перми возник масштабный пожар на территории завода АО «Протон-ПМ», производящего двигатели для ракет. Огонь охватил площадь в 2100 кв. м.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

Пожар на предприятии «Протон-ПМ» вспыхнул в поселке Новые Ляды, расположенном вблизи Перми. По предварительной информации, огонь охватил здание цеха площадью около 2100 кв. м.

АО «Протон-ПМ» является одним из ключевых предприятий ракетно-космической и машиностроительной отраслей России. Предприятие занимается изготовлением мощных жидкостных ракетных двигателей, а также комплектующих для аэрокосмической и авиационной промышленности.

К слову, 23 августа на территории Ижорской промышленной площадки в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар. Загорелся складской комплекс «Ответственное хранение Логистера» площадью около 80 тыс. кв. м. Информация об атаках беспилотников не поступала.

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