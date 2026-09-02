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Ракетно-космическая отрасль РФ в огне: в Перми пожар на важном заводе
«Протон-ПМ» занимается изготовлением мощных жидкостных ракетных двигателей.
В российской Перми возник масштабный пожар на территории завода АО «Протон-ПМ», производящего двигатели для ракет. Огонь охватил площадь в 2100 кв. м.
Об этом сообщили телеграм-каналы.
Пожар на предприятии «Протон-ПМ» вспыхнул в поселке Новые Ляды, расположенном вблизи Перми. По предварительной информации, огонь охватил здание цеха площадью около 2100 кв. м.
АО «Протон-ПМ» является одним из ключевых предприятий ракетно-космической и машиностроительной отраслей России. Предприятие занимается изготовлением мощных жидкостных ракетных двигателей, а также комплектующих для аэрокосмической и авиационной промышленности.
К слову, 23 августа на территории Ижорской промышленной площадки в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар. Загорелся складской комплекс «Ответственное хранение Логистера» площадью около 80 тыс. кв. м. Информация об атаках беспилотников не поступала.