Ракетное подразделение КНДР вблизи границ Украины: почему ракеты KN-23 стали более опасными

Ракетный удар / © ТСН.ua

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Россия может разместить в Воронежской области северокорейское ракетное подразделение, которое будет иметь на вооружении шесть пусковых установок и около 120 баллистических ракет KN-23. После модернизации с участием российских специалистов эти ракеты стали значительно точнее и фактически сравнялись по боевым возможностям с российскими «Искандерами-М».

Такую оценку в интервью УНИАН высказал военный эксперт Павел Нарожный.

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По мнению эксперта, сценарий размещения на территории России северокорейского ракетного контингента вполне реалистичен.

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«Абсолютно реально», — сказал Нарожный, комментируя возможность появления подразделения КНДР, располагающего примерно 120 баллистическими ракетами.

Он пояснил, что Северная Корея производит такие ракеты уже много лет, поэтому изъятие нескольких десятков или даже более сотни боеприпасов из собственных арсеналов не станет для Пхеньяна проблемой.

KN-23 стали значительно точнее

По словам эксперта, северокорейская KN-23 фактически является копией российской баллистической ракеты «Искандер-М». Обе имеют дальность около 500 километров и боевую часть массой примерно 500 килограммов.

В то же время, если в начале применения этих ракет Россией их точность была очень низкой, а отклонение от цели могло достигать сотен метров, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

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«После того, как они поработали с российскими специалистами, эти ракеты стали очень точными», — отметил Нарожный.

По его мнению, Россия, скорее всего, передала КНДР современные навигационные системы или защищенные GPS-антенны российского или китайского производства.

«Они очень точные. То есть, по сути, они являются прямыми аналогами „Искандер-М“», — подчеркнул эксперт.

Нарожный убежден, что Москва помогла Северной Корее модернизировать ракеты.

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«Однозначно, на 100% они что-то передали», — сказал он.

Эксперт предполагает, что речь идет, прежде всего, об усовершенствовании навигационных систем, которые значительно повысили точность поражения целей. По его словам, такое технологическое сотрудничество могло стать платой за поставки ракет, участие северокорейских военных или быть частью более широкого военно-технического взаимодействия между Москвой и Пхеньяном.

Перехватить такие ракеты будет сложно

По оценке Нарожного, увеличение числа запусков баллистических ракет, независимо от страны их производства, будет затруднять работу украинской противовоздушной обороны.

Он отметил, что на данный момент наиболее эффективным средством перехвата баллистических целей остаются американские комплексы Patriot, однако Украина сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков.

«Чем больше по нам будут стрелять, тем сложнее нам будет все это перехватить», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, если Россия действительно развернет в Воронежской области подразделение КНДР с шестью пусковыми установками и примерно 120 баллистическими ракетами, это существенно усилит ее ударный потенциал и создаст дополнительные вызовы для украинской системы противовоздушной обороны.

Напомним, представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил, что на западе России началось развертывание северокорейского ракетного подразделения. В состав подразделения могут входить шесть пусковых установок и 120 баллистических ракет для нанесения ударов по Украине.

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