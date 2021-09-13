Ракетные испытания в КНДР и авиакатастрофа L-410 в РФ. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джо Байден считает, что Украина должна быть в НАТО, о чем сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время переговоров в Вашингтоне. Читать дальше ->
- В Корейской Народно-Демократической Республике в выходные успешно провели испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Читать дальше ->
- В России количество "тяжелых" пострадавших в результате авиакатастрофы самолета L-410 в Иркутской области возросло до четырех. Читать дальше ->
- После захвата власти в Афганистане "Талибан" заявил, что разделит учреждения высшего образования по половому признаку, а также введет для студенток новый дресс-код. Читать дальше ->
- Шестилетний Эйтан Биран, который единственный выжил после падения фуникулера на канатной дороге Стреза-Моттароне, оказался в центре борьбы за опеку между родственниками из Италии и Израиля. Читать дальше ->