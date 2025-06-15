Ракетные удары Ирана вызвали пожары в Хайфе: есть раненые (видео)

Пожар в Хайфе после обстрела Ирана / © Associated Press

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В городе Хайфе, на севере Израиля, вспыхнули пожары после ракетного обстрела со стороны Ирана.

Видео атаки и ее последствий публикуют в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно полет ракеты, которая взрывается среди жилой застройки. Также опубликованы кадры с горящими автомобилями на улицах города и работой пожарных.

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Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя израильской национальной службы экстренной помощи, в результате падения иранской баллистической ракеты в Хайфе четыре человека получили ранения.

Дата публикации 22:15, 15.06.25 Количество просмотров 2 В Хайфе начались пожары после ракетных ударов Ирана

В частности, пострадала 72-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Она отравилась дымом от пожара, возникшего в результате удара.

Трое других получили легкие травмы. Еще трем лицам медики оказали помощь из-за приступов острой тревоги.

Напомним, в результате иранского ракетного удара в Израиле, в городе Бат-Ям погибли пятеро украинцев. Среди них — трое детей.

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