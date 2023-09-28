Ракетные удары Украины по заводам по производству БПЛА в Иране, Сирии и России — фейк: ЦПД привел факты

Пропагандистские Telegram-каналы РФ распространяют информацию, что Украина якобы попросила у Запада ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России. Этот фейк распространяется со ссылкой на статью в британской газете The Guardian.

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины дает опровержение информации о якобы осуществлении ударов по заводам по производству БПЛА в Иране, Сирии и России.

В публикации говорится, что удары "могут осуществлять силы обороны Украины при предоставлении партнерами необходимых средств поражения". Источником этого информационного вброса является анонимный авторитет, в статье отсутствуют какие-либо конкретные доказательства, а выводы делаются на догадках.

В оригинале которой автор рассказывает о процессе производства и закупки дронов РФ, а также цитирует вроде бы секретный документ, согласно которому среди возможных предложений "со стороны западных союзников Украины, от которых они, вероятно, отказались бы, есть" ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии и РФ».

Напомним, ТСН.ua ранее предоставлял подробности ситуации с передачей Украиной странам G7 (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) секретного документа с отчетом о том, что иранские дроны-камикадзе Shahed, которыми Россия регулярно атакует Украину, имеют многие европейские запчасти.

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