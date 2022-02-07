Ракетные установки "Искандер" и штурмовики: в 50 км от украинской границы сосредоточилась техника РФ

Ракетные установки "Искандер" и штурмовики: в 50 км от украинской границы сосредоточилась техника РФ

Техника сконцентрирована в трех точках недалеко от белорусско-украинской границы.

Военная техника в Беларуси в полусотне километров от границы с Украиной – это зафиксировали новые спутниковые снимки частной американской компании.

Об этом рассказали в ТС.Ранок 7 февраля.

Подразделения, в частности, оснащенные ракетными комплексами "Искандер" и штурмовиками Су-25, сконцентрированы в трех точках недалеко от белорусско-украинской границы.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может начать полномасштабное вторжение в любой день и в разных формах.

Новые спутниковые снимки зафиксировали военную технику в Беларуси в 50 километрах от границы с Украиной

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников вероятность значительной эскалации со стороны России называет очень низкой. Украинская разведка продолжает наблюдать за активностью российских войск и сейчас, уверяет Резников, все происходит так, как ожидалось.

На тело российской агрессии Украина продолжает готовиться ко всем возможным сценариям. В частности, в стране разворачиваются силы Теробороны и продолжаются учения с оборонным оружием, которое Украина получила от международных партнеров.

Как сообщалось, на фоне российской угрозы сегодня, 7 февраля, в Киеве ждут министров иностранных дел стран Евросоюза. Совместный визит главных дипломатов Австрии, Чехии и Словакии должен свидетельствовать о солидарности с Украиной на фоне агрессивных действий Москвы. Говорят о поддержке страны и взаимодействии в военной сфере.