Ракетные установки "Искандер" и штурмовики: в 50 км от украинской границы сосредоточилась техника РФ

Техника сконцентрирована в трех точках недалеко от белорусско-украинской границы.
Военная техника в Беларуси в полусотне километров от границы с Украиной – это зафиксировали новые спутниковые снимки частной американской компании.
Об этом рассказали в ТС.Ранок 7 февраля.
Подразделения, в частности, оснащенные ракетными комплексами "Искандер" и штурмовиками Су-25, сконцентрированы в трех точках недалеко от белорусско-украинской границы.
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может начать полномасштабное вторжение в любой день и в разных формах.
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников вероятность значительной эскалации со стороны России называет очень низкой. Украинская разведка продолжает наблюдать за активностью российских войск и сейчас, уверяет Резников, все происходит так, как ожидалось.
На тело российской агрессии Украина продолжает готовиться ко всем возможным сценариям. В частности, в стране разворачиваются силы Теробороны и продолжаются учения с оборонным оружием, которое Украина получила от международных партнеров.
Как сообщалось, на фоне российской угрозы сегодня, 7 февраля, в Киеве ждут министров иностранных дел стран Евросоюза. Совместный визит главных дипломатов Австрии, Чехии и Словакии должен свидетельствовать о солидарности с Украиной на фоне агрессивных действий Москвы. Говорят о поддержке страны и взаимодействии в военной сфере.
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