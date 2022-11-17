Ракетный инцидент в Польше: в США подчеркнули, что "Украина имеет право защищать себя" от атак России

США будут поддерживать Украину и дальше.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что независимо от окончательного заключения по ракетному инциденту в Польше ответственность за это несет напавшая и ежедневно обстреливающая Украину Россия.

Об этом американский дипломат сказал на Азиатско-Тихоокеанском саммите в Бангкоке, пишет NDTV.

"То, что мы сейчас видим каждый день, как Россия выпускает ракеты на Украину, пытаясь уничтожить ее критически важную инфраструктуру, нацеливаясь на способность Украины держать свет, поддерживать тепло, позволять стране просто жить и двигаться вперед. Украина имеет право защищать себя, и мы стремимся поддерживать Украину", — подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что Соединенные Штаты "пока не видят ничего, что противоречило бы предварительной оценке Польши о том, что во взрыве на границе виновата украинская ПВО". Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать делиться новой информацией по поводу инцидента с украинскими представителями.

Взрыв ракеты в Польше: последние новости

Напомним, Украине разрешили приобщиться к расследованию ракетного инцидента в Польше. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зиобро добавил, что расследование падения ракеты в Пшеводове ведется очень интенсивно и динамично.

Тем временем генерал польской армии Роман Полко, являющийся членом Совета по вопросам безопасности и обороны Польши при президенте, предлагает разместить системы ПВО страны на территории Украины. Он считает, что размещение систем ПВО в Украине позволит обеспечить максимальную защиту подлета любого типа снарядов к польско-украинской границе.

Польские власти не исключают, что жители приграничных с Украиной районов Польши могут будут получать предупреждения о российских атаках на Украину.

Российская ракета в Польше: как страна ответит на инцидент

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