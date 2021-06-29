Ракетный обстрел США в Сирии и главная сенсация Евро-2020. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- По американским военным в Сирии нанесли ракетные удары. В ответ США открыли контрбатарейный артиллерийский огонь. Читать дальше ->
- Сборная Франции проиграла в серии пенальти национальной команде Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020 и не смогла выйти в четвертьфинал турнира. Читать дальше ->
- Число жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами через пять дней поисков под завалами возросло до одиннадцати. Судьба еще 150 человек до сих пор неизвестна. Читать дальше ->
- В Нью-Йорке усиливают присутствие полиции на площади Таймс-сквер после стрельбы, в результате которой пострадал 21-летний юноша. Читать дальше ->
- В Греции нашли картину "Голова женщины" Пабло Пикассо и полотно "Мельница" Питера Мондриана, похищенные из Афинской национальной галереи девять лет назад. Читать дальше ->