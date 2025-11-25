Ракетный обстрел Тернополя: Польша начала расследовать смерть 7-летней Амелии

Тернополь / © Национальная полиция Украины

Польские правоохранительные органы начали собственное расследование обстоятельств гибели 7-летней Амелии, которая стала жертвой российского удара по Тернополю. Для содействия по делу районная прокуратура в Познани обратилась за помощью в Посольство Украины.

Об этом сообщил представитель районной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк, передает TVN24.

«Существует достаточная вероятность того, что ракетные обстрелы совершили силы Российской Федерации. 24 ноября 2025 прокурор районной прокуратуры в Познани начал расследование по этому делу. Речь идет о преступлении за нарушение международного права и убийство несовершеннолетнего лица», — сказал он.

По его словам, это расследование квалифицируют по статьям о нарушении международного права и убийстве несовершеннолетнего лица. Преступление также рассматривается как «посягательство на жизнь и здоровье гражданского населения».

Познанская прокуратура обратилась к украинской стороне с официальным запросом о предоставлении документов, касающихся гибели девочки. Напомним, она была гражданкой Польши. В Украине также идет параллельное расследование, которое осуществляет Следственное управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

Напомним, в результате российского ракетного удара по жилому дому в Тернополе погибла 7-летняя девочка Амелия Гжеско, которая имела польское гражданство, и ее мать Оксана.

Трагедия вызвала острую реакцию в Польше, где премьер-министр Дональд Туск назвал инцидент жестокостью, которая должна остановить войну.

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине, во время которого ракета попала в жилую многоэтажку в Тернополе.

Ранее в Тернополе из-под завалов достали живого мужчину. На улице Стуса спасатели достали из-под завалов мужчину, оказавшегося под обломками здания после вражеских обстрелов.