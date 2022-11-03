Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный российский террор задел и Молдову: Зеленский и Санду провели переговоры

Дата публикации
Просмотры
1564
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный российский террор задел и Молдову: Зеленский и Санду провели переговоры

Фото: Associated Press

Известно, что российские ракеты в октябре были в воздушном пространстве Молдовы два раза – 10 и 31 октября.

Президент Владимир Владимир Зеленский в четверг, 3 ноября, провел телефонный разговор с коллегой из Молдовы Маей Санду и обсудил российские ракеты, которые также пересекают воздушное пространство Молдовы.

Об этом глава государства написал в твиттере.

Как сообщил глава Украины, также они обсудили энергетические и вызовы безопасности Украины, вызванные российской агрессией.

"Обсудили с президентом Молдовы Маей Санду текущие энергетические и вызовы безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", — говорится в сообщении украинского президента.

Российские ракеты летают над Молдовой

31 октября во время российской атаки по Украине обломки вражеской ракеты, целившейся в украинскую ГЭС, упали на территорию Молдовы.

В Минобороны Молдовы заявили, что незаконные полеты в своем воздушном пространстве не заметили. В МИД Молдовы осудили обстрелы Украины и отреагировали на падение обломков ракеты на их территорию. Молдова объявила одного сотрудника посольства России персоной нон решётки.

Впервые российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдавии 10 октября. Официальные представители страны выразили протест РФ и призвали уважать суверенитет Молдовы. Однако на какие-либо более радикальные действия, кроме заявлений, официальный Кишинев не решился.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1564
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация