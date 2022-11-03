Ракетный российский террор задел и Молдову: Зеленский и Санду провели переговоры

Известно, что российские ракеты в октябре были в воздушном пространстве Молдовы два раза – 10 и 31 октября.

Президент Владимир Владимир Зеленский в четверг, 3 ноября, провел телефонный разговор с коллегой из Молдовы Маей Санду и обсудил российские ракеты, которые также пересекают воздушное пространство Молдовы.

Об этом глава государства написал в твиттере.

Как сообщил глава Украины, также они обсудили энергетические и вызовы безопасности Украины, вызванные российской агрессией.

"Обсудили с президентом Молдовы Маей Санду текущие энергетические и вызовы безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", — говорится в сообщении украинского президента.

Одного раза с Президентом Мольдовы @sandumaiamd були розглянуті поточну енергію и охрану безопасности для наших стран. И о российском аэропорте terror, который был аффектован Moldova ранее. Существуют масштабные виды fall of missile на его территории. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 3, 2022

Российские ракеты летают над Молдовой

31 октября во время российской атаки по Украине обломки вражеской ракеты, целившейся в украинскую ГЭС, упали на территорию Молдовы.

В Минобороны Молдовы заявили, что незаконные полеты в своем воздушном пространстве не заметили. В МИД Молдовы осудили обстрелы Украины и отреагировали на падение обломков ракеты на их территорию. Молдова объявила одного сотрудника посольства России персоной нон решётки.

Впервые российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдавии 10 октября. Официальные представители страны выразили протест РФ и призвали уважать суверенитет Молдовы. Однако на какие-либо более радикальные действия, кроме заявлений, официальный Кишинев не решился.

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