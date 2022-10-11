Ракетный террор России: лидеры G7 заявили, что будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно"

Лидеры G7 во вторник провели срочную встречу с участием Зеленского на фоне ракетных обстрелов РФ.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) по итогам встречи подчеркнули, что будут поддерживать Украину в войне "столько, сколько потребуется".

Об этом сообщает Bloomberg News со ссылкой на проект заявления G7 по итогам заседания.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — цитирует Bloomberg часть документа.

Пока больше деталей нет.

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Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

В понедельник, 10 октября, Россия ракетами и беспилотниками атаковала почти всю территорию Украины. Во время массированной атаки страна-террористка выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбили противовоздушную оборону. Ракетные обстрелы были в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

В результате террористической атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы. Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.

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