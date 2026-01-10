Ракетный удар по Белгородщине: 600 тысяч россиян остались без света

Белгородщина без света

В Белгородской области страны-агрессорки России 600 тысяч жителей 10 января остались без электроэнергии, отопления и воды из-за ракетного удара Украины.

Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам Гладкова, сейчас продолжаются работы по возобновлению поставок, однако ситуация является «чрезвычайно сложной».

Как сообщили журналисты Reuters, в Белгороде уличные фонари не работают, а местные жители ориентируются с помощью ручных фонариков и фар автомобилей.

В то же время в информагентстве подчеркнули, что Россия часто атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего украинцы страдают ежедневными отключениями электроэнергии, а этой зимой оккупанты нацелились еще и на системы отопления. В частности, из-за ночного удара России значительная часть Киева пока остается без тепла.