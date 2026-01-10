- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 548
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетный удар по Белгородщине: 600 тысяч россиян остались без света
По словам губернатора Белгородской области, сейчас продолжаются работы по возобновлению поставок, однако ситуация является «чрезвычайно сложной».
В Белгородской области страны-агрессорки России 600 тысяч жителей 10 января остались без электроэнергии, отопления и воды из-за ракетного удара Украины.
Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
По словам Гладкова, сейчас продолжаются работы по возобновлению поставок, однако ситуация является «чрезвычайно сложной».
Как сообщили журналисты Reuters, в Белгороде уличные фонари не работают, а местные жители ориентируются с помощью ручных фонариков и фар автомобилей.
В то же время в информагентстве подчеркнули, что Россия часто атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего украинцы страдают ежедневными отключениями электроэнергии, а этой зимой оккупанты нацелились еще и на системы отопления. В частности, из-за ночного удара России значительная часть Киева пока остается без тепла.