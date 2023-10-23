Ракетный удар по больнице в Газе: эксперты проанализировали факты и сказали, кто вызвал взрыв – CNN

Экспертиза изображений и видео показывает, что взрыв больницы в Газе вызвал ракета, а не авиаудар Израиля.

Через несколько дней после атаки на главную больницу города Газы Аль-Ахли, убившей сотни палестинцев, споры между боевиками ХАМАС и правительством Израиля по поводу виновного все еще бушуют. Но результаты судебно-медицинского анализа общедоступных изображений и видеозаписей пролили свет на причину взрыва.

Об этом говорится в материале CNN.

"Экспертиза десятков видео, опубликованных в социальных сетях, снятых независимым журналистом, работающим на CNN в Газе, а также спутниковых изображений, свидетельствует, что ракета, запущенная с территории Газы, разорвалась в воздухе, а взрыв в больнице стал результатом частичного ее приземления на больничный комплекс", – сообщает издание.

Эксперты по оружию и взрывчатке с многолетним опытом оценки повреждений от бомб, просмотрели визуальные доказательства и сообщили CNN о наиболее вероятном сценарии трагедии. В то же время они предупредили, что отсутствие остатков боеприпасов или осколков на месте происшествия затрудняет экспертизу. Однако все специалисты согласились, что доказательства повреждений на месте исключают факт того, что удар нанес Израиль.

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О чем заявляет Израиль

Израиль утверждает, что причиной взрыва стала ракета боевиков "Исламский джихад".

Позже представитель Совета национальной безопасности со ссылкой на экспертизу снимков и перехваченной информации из открытых источников заявил, что Израиль "не несет ответственности" за взрыв в больнице.

Палестинские официальные лица и несколько арабских лидеров, тем не менее, обвиняют Израиль в том, что он нанес удар по больнице во время продолжающихся в Газе авиаударов.

Исламский джихад (или ИДЖ) – конкурирующая группа ХАМАС – отрицает свою ответственность.

Что обнаружило расследование CNN

В последние несколько дней СМИ опубликовали расследование взрыва в больнице Аль-Ахли. Некоторые пришли к диаметрально противоположным выводам, что отражает трудности проведения такого анализа дистанционно.

Но расследование CNN, содержащее экспертизу ночного видео взрыва и изображения раненых и убитых в больничном комплексе, является попыткой пролить свет на детали взрыва за пределами Израиля и США.

В CNN проанализировали видео от 17 октября, свидетельствующее, что ракета, выпущенная из Газы, двигалась вверх, а затем изменила направление и взорвалась, оставив короткую яркую полосу света в ночном небе над городом.

"Буквально через несколько минут на земле видны два взрыва, в том числе один произошел в самой больнице Аль-Ахли", – сообщает издание.

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Свидетельства экспертов

Несколько военных экспертов сообщили CNN, что на видео телеканала "Аль-Джазира" видно, как ракета горит в небе, прежде чем упасть на территорию больницы, но они не могут с уверенностью сказать, что эти два факта связаны между собой.

"Я считаю, что ракета вышла из строя, и она не упала целой. Вероятно, она по какой-то причине развалилась в воздухе, и ее фраменты врезались в автостоянку. Там остатки топлива вспыхнули и подожгли автомобили и т.д., вызвав сильный взрыв, который мы и видели", – заявил европейский эксперт, работавший над анализом для НАТО и Европейского Союза Маркус Шиллер.

Полковник ВВС США в отставке, бывший заместитель директора Агентства национальной безопасности США и военный аналитик CNN Седрик Лейтон сказал, что воздушный взрыв "свидетельствует о неисправности ракеты".

Старший инженер корпорации Rand в Вашингтоне Чад Оландт согласился, что яркая вспышка света свидетельствует о неисправности твердотельного ракетного двигателя.

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Напомним, удар по больнице в Газе унес жизни более 800 человек. Мусульманские страны все еще обвиняют Израиль в атаке.

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