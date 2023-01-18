Ракетный удар по Днепру: в России появились стихийные мемориалы (фото)

В память жертв удара по многоэтажке в Днепре в российских городах несут цветы и зажигают лампадки возле памятников, связанных с Украиной.

После террористического ракетного удара, совершенного 14 января российским самолетом по многоквартирному дому в Днепре, стихийные мемориалы возле памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко заметили в нескольких городах РФ — в частности, в Санкт-Петербурге, Омске и Краснодаре.

Соответствующие фото появились в местных Telegram-каналах.

В Петербурге возле памятника Тарасу Шевченко свечами выложили название обстрелянного террористами города Днепр. Сюда тайком несут цветы. Также жертв ракетного удара таким образом поминают по улице Днепропетровской в центре города.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

В сибирском городе Омске цветы несут к памятнику Шевченко на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ипподромной.

Фото: из соцсетей

В Краснодаре коммунальные службы убирают цветы, фото разрушенного дома и свечи возле бюста Шевченко, но горожане приносят их снова.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

В Екатеринбурге стихийный мемориал возник возле памятника жертвам политических репрессий.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Первый стихийный мемориал появился в Москве возле памятника Леси Украинке в тот же день, когда был нанесен террористический удар. Москвичи установили фото разрушений и принесли цветы и детские игрушки. Полиция задержала у памятника по меньшей мере четырех человек.

После этого цветы, фото и игрушки в российской столице стали появляться возле памятника Шевченко.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Напомним, журналисты российского издания "Важные истории" дозвонились начальнику штаба авиационной группы, причастной к ракетному теракту в Днепре. Он заявил, что "никого не обстреливал" и выразил уверенность, что "Украина станет регионом России".

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