Ракетный удар по немецким войскам и предупреждение Эрдогана: как война в Иране втягивает новые государства мира

Напряженность вокруг Ирана выходит на новый уровень — на сторону США и союзников становятся новые страны и привлекается еще больше сил. Геополитическое противостояние перерастает в масштабную операцию, где каждое государство выполняет свою роль: от прямого усиления ПВО до стратегического прикрытия тылов.

Пока Вашингтон готовит «самые интенсивные удары» за все время, европейские страны и Австралия стягивают флот и авиацию к ключевым точкам региона.

Ситуация вокруг Ирана становится все более напряженной

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Австралия разворачивает авиацию и военный контингент в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пишет The Conversation.

В частности, правительство премьер-министра Энтони Албаниза отправляет в ОАЭ самолет дальнего радиолокационного наблюдения E-7A Wedgetail, 85 военных и партию ракет AIM-120 AMRAAM. Как отмечает издание, главная цель миссии — помочь Эмиратам восстановить систему мониторинга неба, поскольку часть их наземных радаров была повреждена во время иранских атак.

Австралийский самолет будет работать как «глаза» для местной ПВО, заранее обнаруживая дроны типа «Шахед» и ракеты, что позволит эмиратским истребителям оперативно перехватывать цели.

Эксперты отмечают, что хотя Канбера официально не вступает в войну против Ирана, это развертывание играет на руку администрации Дональда Трампа. Пока австралийцы берут на себя охрану тылов ОАЭ, американские силы получают возможность сосредоточиться на наступательных операциях против Тегерана. Сама Австралия при этом пытается действовать в рамках оборонного соглашения 2007 года, чтобы избежать обвинений в прямой агрессии.

В то же время Великобритания отправляет на Кипр еще один корабль, сообщает Sky News. В Минобороны Британии заявляют, что готовится к развертыванию в восточной части Средиземного моря десантный корабль RFA Lyme.

«В рамках осмотрительного планирования мы приняли решение привести RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности в качестве меры предосторожности, если он понадобится для помощи в выполнении морских задач в Восточном Средиземноморье», — говорится в заявлении министерства.

Lyme Bay — это десантный корабль, оборудованный для использования в качестве авиационной платформы, а также это судно имеет медицинское оборудование. Корабль часто используется для гуманитарных миссий и миссий по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, что Испания отправляет на Кипр свой самый современный фрегат «Cristobal Colon». В Минобороны Испании заявляют, что фрегат присоединится к французскому авианосцу «Charles de Gaulle» и кораблям греческого флота, чтобы обеспечить защиту и воздушную оборону и «поддержать любую эвакуацию гражданского населения».

В свою очередь США усиливают военно-морское присутствие на фоне эскалации на Ближнем Востоке и готовит еще один авианосец к отправке, сообщает Forbes. Речь идет об атомном авианосце USS George H.W. Bush, который только что завершил финальные учения. Хотя Пентагон официально не подтвердил его участие в операции Epic Fury, корабль может заменить авианосцы Abraham Lincoln или Gerald R. Ford, которые уже длительное время находятся в регионе. Это первый случай за год, когда Штаты одновременно разворачивают две ударные группы в этой зоне.

Иран атаковал Иорданию

Иран атаковал баллистическими ракетами авиабазу Аль-Азрак в Иордании, где дислоцируется немецкий контингент. По данным Der Spiegel, удар пришел непосредственно по территории лагеря Бундесвера, повредив здание казарм.

Жертв удалось избежать, поскольку на момент атаки военные находились в укрытиях. Сейчас оперативное командование Германии выясняет, было ли это прямое попадание или разрушения вызвали обломки ракет, сбитых системами ПВО.

База Аль-Азрак является стратегическим объектом, где немецкие самолеты-заправщики поддерживают международную коалицию, а безопасность неба обеспечивают подразделения США. Из-за напряженной ситуации в регионе Берлин заранее сократил количество персонала на объекте до нескольких десятков человек.

Турция предостерегает Иран

Иран в очередной раз запустил баллистическую ракету в сторону Турции. По данным турецкого Министерства обороны, воздушную цель перехватили системы ПВО и ПРО НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье. Обломки сбитой ракеты упали на открытой местности в районе Газиантепа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Впоследствии в Минобороны заявили об усилении защиты неба — в городе Малатья развернули систему ПРО Patriot. По данным ведомства, комплекс НАТО приводится в полную боевую готовность. В Анкаре сообщили, что координируют свои действия с союзниками по Альянсу и внимательно следят за ситуацией в регионе, пытаясь сохранить стабильность на своих границах.

В то же время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предостерегает Иран и заявляет, что нарушение воздушного пространства Турции нельзя оправдать ни одной причиной. Он отмечает, что страна страдает от конфликтов, в которых она не является стороной.

«Турция не одобряет незаконное вмешательство против Ирана и нападения Ирана на братские страны в регионе… Нападения на братские страны не отвечают ничьим интересам и эти действия должны прекратиться», — сказал президент Турции.

Иран отказывается от переговоров, а США угрожают новыми ударами

Президент США Дональд Трамп предупредил, что США будут жестко отвечать на любые попытки Ирана заблокировать Ормузский пролив. По словам президента, в случае остановки экспорта нефти Вашингтон нанесет удар, который будет в несколько раз «сильнее предыдущих», и быстро уничтожит стратегические объекты противника.

«Если Иран сделает что-то, что остановит поток нефти в Ормузском проливе, Соединенные Штаты нанесут удар в двадцать раз сильнее», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что это станет четким сигналом для всех государств, которые зависят от этого маршрута, в частности для Китая.

В то же время глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что сегодня ожидаются новые удары по Ирану. По его словам, Вашингтон нанесет самые интенсивные удары за все время проведения военной операции в регионе.

Кроме того, Министр обороны США в очередной раз обвинил Тегеран в использовании гражданских объектов для военных целей. По его словам, Иран якобы наносит удары, прикрываясь школами и больницами.

«47 лет эти варварские дикари из иранского режима убивают наших братьев по оружию — моих ребят, ваших ребят, наших ребят», — говорится в заявлении Гегсета.

Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил возможность переговоров с Вашингтоном после американских атак. Он назвал опыт диалога с США «горьким», поскольку обещания о ненападении были нарушены, несмотря на прогресс в переговорах.

«Я не думаю, что разговоры с американцами будут обсуждаться. У нас есть очень горький опыт разговоров с американцами. Они пообещали нам, что не намерены на нас нападать. Даже после того, как сказали, что мы достигли большого прогресса, они все равно решили напасть на нас», — заявил Арагчи.

По словам министра, удары по ядерным и ракетным объектам не остановили иранскую программу. Арагчи подчеркнул, что Тегеран готов продолжать ракетные обстрелы в ответ столько, сколько посчитает нужным.

Советники Трампа призывают его остановить войну с Ираном

Советники Дональда Трампа настаивают на срочном поиске выхода из войны с Ираном, пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что главными причинами являются стремительное подорожание нефти, риск затягивания конфликта и падение рейтингов среди избирателей.

Сам Трамп 9 марта заявил, что операция Epic Fury идет «опережая график» и может финишировать очень скоро. Он дал понять, что не стремится к смене режима в Тегеране, а хочет долгосрочного мира.

Однако в администрации отмечают, что быстрый выход маловероятен: Израиль настаивает на продолжении ударов, а Иран не идет на уступки, несмотря на военное преимущество США.

Несмотря на разговоры о завершении миссии, Трамп остается настроенным решительно. Он предупредил, что готов к эскалации, если Иран заблокирует Ормузский пролив, и даже предполагал возможность ликвидации лидеров режима в случае отказа от американских требований.

В то же время Белый дом официально отрицает любые разногласия в команде, подчеркивая, что операция будет продолжаться до победного конца, которого требует американское общество.

«Большинство американцев поддерживает устранение угрозы со стороны иранского режима и ликвидацию террористов — и именно этого достигнет президент Трамп», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

