Ракетный удар по Пограничной службе ФСБ РФ: ликвидировано немало офицеров
Из-за ракетного удара по территории РФ уничтожены офицеры Пограничной службы ФСБ РФ.
Во вторник, 26 августа, был нанесен удар по месту базирования Пограничной службы ФСБ РФ. Ликвидировано несколько офицеров.
Об этом сообщает полковник ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.
По предварительной информации , это произошло на Белгородском направлении.
Он сообщил, что в результате удара ликвидированы сразу 8 офицеров Пограничной службы ФСБ РФ.
«В результате ракетного удара 26.08 было ликвидировано сразу 8 офицеров Пограничной службы ФСБ РФ. Смерть врагам», - говорится в сообщении.
Инцидент прокомментировал журналист Юрий Бутусов, намекнув на применение украинских ракет "Фламинго".
"Журавлики познакомились с Фламинго?", - иронически отметил он.
Напомним, за минувшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 810 кафиров. Общие боевые потери врага достигли 1082990 человек.
Потери в технике ориентировочно составили:
танков - 11155 (+4)
боевых бронированных машин - 23229 (+17)
артиллерийских систем - 32248 (+49)
РСЗО - 1476
средства ПВО - 1213
самолетов — 422
вертолетов - 341 (+1)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 55276 (+214)
крылатые ракеты - 3664
корабли / катера — 28
подводные лодки - 1
автомобильная техника и автоцистерны — 60399 (+94)
специальная техника — 3952