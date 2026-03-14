Дым поднимается из здания посольства США в Багдаде, Ирак, суббота, 14 марта 2026 года. / © Associated Press

Посольство США в столице Ирака Багдаде подверглось ракетным обстрелам.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В результате нападения из здания посольства поднялся дым, сообщили источники, не предоставляя подробностей относительно последствий атаки.

Иракские чиновники заявили, что вертолетная площадка в посольстве была поражена ракетой.

Как добавляет The Guardian, двое сотрудников службы безопасности сообщили AFP, что в результате нападения была поражена территория посольства. Один источник сообщил, что в посольство попал беспилотник, а другой — что на дипломатический комплекс упал снаряд, который, как считается, был ракетой.

Западные СМИ обратились в Государственный департамент США за комментарием, однако официального ответа пока не последовало.

