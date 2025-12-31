Ракеты для Patriot и миллиардные взносы: Зеленский сообщил о пополнении в списке PURL

Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присоединении Румынии и Хорватии к международной инициативе PURL (Procurement of United States Resources for Ukraine).

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Эта программа позволяет партнерам консолидировать усилия по закупке американского вооружения в пользу Украины. По словам главы государства, новые участники уже объявили о своих первых вкладах, которые помогут существенно усилить защиту украинского неба и укрепить обороноспособность страны.

Участие новых стран открывает дополнительные возможности для оперативного получения критически важных средств защиты. Зеленский подчеркнул, что средства программы направляются на наиболее востребованные позиции, что позволяет эффективно противодействовать российской агрессии.

"Благодарю Румынию и Хорватию за присоединение к PURL и объявление первых вкладов в программу. Это важная инициатива, которая позволяет покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для "петриотов" и другие необходимые нам средства", - отметил Владимир Зеленский.

Масштабы поддержки и планы на 2026 год

PURL – это совместный механизм США и НАТО, начатый в 2025 году, позволяющий странам-партнерам финансировать закупку критически важного американского вооружения и технологий для Украины, удовлетворяя ее приоритетные запросы и ускоряя поставки на фронт.

С момента запуска инициативы в августе к ней уже присоединились 24 государства, в том числе Германия, Польша, Канада, страны Балтии и Северной Европы. Общий объем аккумулированных средств составил 4,3 млрд долларов, причем только за декабрь партнеры внесли почти 1,5 млрд долларов. Благодаря этим ресурсам уже сформировано восемь пакетов помощи, а наполнение еще двух продолжается в активном режиме. Президент выразил благодарность всем партнерам, которые поддерживали Украину в течение 2025 года и уже подтверждают готовность помогать в 2026 году ради гарантированной безопасности всей Европы.

Напомним, к программе PURL по закупке оружия Украине впервые присоединятся страны из-за пределов НАТО.