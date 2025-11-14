Ракеты "Нептун" и дроны атаковали Россию: какие объекты поражены - Генштаб

Атака на Россию / © ТСН.ua

В ночь на 14 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары ракетами «Нептун» и ударными БпЛА различных типов по территории государства-агрессора. В частности, был поражен пункт базирования кораблей «Новороссийск» в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ.

В результате воздушного удара зафиксировано поражение инфраструктуры порта и нефтяного терминала «Шесхарис», а также пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет, с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется.

«Терминал „Шесхарис“ один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, которые ведут боевые действия в Украине», — уточнили в Генштабе.

Также подтверждено поражение нефтеперерабатывающего завода «Саратовский» в Саратовской области РФ. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Это предприятие также задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Кроме того было поражение инфраструктуры предприятия хранения горюче-смазочных материалов «Комбинат Кристалл» в районе Энгельса Саратовской области РФ. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — отметили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 14 ноября россияне заявляли, что Краснодарский край РФ находился под массированной атакой дронов. Взрывы раздавались в Геленджике, Анапе, Туапсе и Новороссийске. В последнем возник масштабный пожар на нефтебазе в комплексе «Шесхарис».

По данным Reuters, Россия остановила экспорт нефти из порта «Новороссийск» после атаки украинских дронов 14 ноября. Компания «Транснефть» приостановила поставки нефти в порт.