Ракеты РФ долетят до любой столицы Европы: Рютте опроверг существование "безопасных" стран

После нарушения воздушного пространства Польши русскими дронами, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что угроза со стороны России касается всего Альянса, а не только его восточного фланга. По его словам, новейшие российские ракеты способны достичь самых отдаленных от границы РФ западноевропейских столиц почти так же быстро, как и в Балтии.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе 12 сентября.

Опасная «безрассудство» России и запуск Eastern Sentry

Марк Рютте сообщил, что 10 сентября многие российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. В ответ на это были активированы системы противовоздушной обороны НАТО, успешно обеспечивающие защиту территории Альянса. Он подчеркнул, что это была наибольшая концентрация наблюдаемых до сих пор нарушений воздушного пространства НАТО, но это не был единичный инцидент.

Он добавил, что ранее дроны уже нарушали воздушное пространство Румынии, Эстонии, Латвии и Литвы. По его словам, эти действия, независимо от намерений, «опасны и неприемлемы».

После встречи Североатлантического совета, созванного по запросу Польши, союзники выразили полную солидарность и осудили «безрассудное поведение России». Рютте также объявил о запуске новой военной инициативы Eastern Sentry , направленной на усиление оборонной позиции Альянса вдоль восточного фланга.

Эта операция, которая начнется в ближайшие дни, привлечет силы обороны Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран. Она будет включать не только традиционные военные средства, но и элементы, предназначенные для борьбы с дронами.

"Все мы живем на восточном фланге"

В ответ на вопрос о более уязвимости стран с длинной границей с Россией Марк Рютте категорически отверг идею о существовании «безопасных» и «опасных» регионов в рамках Альянса.

«Конечно, проблема заключается в том, что это касается восточного фланга, потому что здесь прямая угроза, например, от беспилотников или чего-то другого, что может угрожать нашим союзникам на восточном фланге. Но вообще, знаете, мне не нравится это мнение о восточном фланге, потому что создается впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем когда живу в Таллинне. И это неправда, потому что эти новейшие российские ракеты, когда их будут запускать, будут падать со скоростью в пять раз больше скорости звука, и им понадобится на пять или десять минут больше, чтобы достичь Мадрида или Лондона, чем Таллинна или Вильнюса. Так что в этом смысле давайте согласимся, что в рамках этого альянса из 32 стран мы все живем на восточном фланге», — подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО добавил, что операция Eastern Sentry важна, поскольку она сосредотачивается на очень специфической проблеме нарушений воздушного пространства и обеспечивает более эффективную и гибкую защиту той части территории НАТО, где эта угроза является наибольшей.

«Восточный фланг обеспечивает первую линию обороны для этого, и если эти дроны пройдут эту первую линию обороны, их можно будет обезвредить баллистическими ракетами или другими возможностями, обеспечивающими спокойствие всему Альянсу. Я думаю, что хотя мы работаем над усилением восточной линии обороны, это происходит от имени всего альянса», — подытожил Рютте.

Напомним, экс-офицер британской армии раскрыл, почему на самом деле дроны РФ вторглись в Польшу. Ричард Кэмп назвал вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши хитрым пропагандистским маневром, чтобы лишить Украину помощи НАТО.