Ракеты с ядерным потенциалом и рои дронов: как Россия помогает КНДР усиливать армию

КНДР / © Associated Press

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Северная Корея продолжает совершенствовать баллистические ракеты и развивать массовое производство ударных беспилотников при содействии России.

Об этом пишет The New York Times.

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По данным издания, после начала полномасштабного вторжения России в Украину военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном активизировалось. Благодаря этому КНДР получила возможность модернизировать собственные вооруженные силы и усовершенствовать существующие системы вооружения.

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В начале октября Северная Корея опробовала тактическую баллистическую ракету, которая, по утверждениям Пхеньяна, способна нести ядерный заряд.

По оценкам Южной Кореи и Японии ракета преодолела около 700 километров. В то же время, северокорейская сторона заявила о дальности полета в 1000 километров.

Развитие ракетных технологий КНДР вызывает все большее беспокойство в Сеуле. Как отмечает The New York Times, пять дней спустя после северокорейского запуска Южная Корея впервые опробовала собственную гиперзвуковую баллистическую ракету. За испытанием наблюдал президент страны Ли Дже Мьон.

В издании обратили внимание на необычную оперативность реакции Сеула.

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«Южная Корея обычно реагирует на ракетные испытания Северной Кореи краткими заявлениями, осуждая их как провокационные. Но пять дней спустя после запуска Северной Кореей она впервые испытала собственную гиперзвуковую баллистическую ракету, за которой наблюдал президент Ли Дже Мьон, свидетельствующий о том, что Сеул все больше озабочен быстрым развитием ракетных технологий Северной Кореи», — пишет издание.

По информации журналистов, Северная Корея получает доступ к российским данным о применении вооружения и отзывах о его эффективности в боевых условиях.

Аналитик Антон Пономаренко отметил, что благодаря этому Пхеньян смог улучшить точность и маневренность ракет. По его мнению, такие изменения представляют угрозу Сеулу «более существенной».

Кроме ракет Россия помогла КНДР развивать беспилотные системы и налаживать их массовое производство.

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Как отмечает The New York Times, Пхеньян учитывает опыт боевых действий в Украине и Ближнем Востоке. В частности, северокорейские военные пришли к выводу, что относительно дешевые беспилотники могут представлять серьезную угрозу дорогостоящим системам противовоздушной обороны.

Во время военных учений в прошлом месяце рой дронов атаковал остров-цель. Одновременно крылатые и баллистические ракеты наносили удары по разным направлениям.

По оценкам оборонных экспертов, дальнейшее развитие такой тактики может заставить Южную Корею и ее союзников существенно перестраивать систему противовоздушной обороны, что потребует значительных финансовых затрат.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян стремится создать «сильнейшие вооруженные силы в мире» благодаря ускорению военной реформы по своей модели КНДР.

Мы ранее информировали, что сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ина — Ким Йо Джон заявила о приведении в готовность «новых средств реагирования» и пропагандистских громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей.

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