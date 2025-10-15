Ракеты Tomahawk для Украины: в НАТО оценили их влияние и возможный ответ России

НАТО / © ТСН.ua

В штаб-квартире НАТО считают, что возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk не станут решающим фактором, который переломит ход войны, но безусловно повлияет на поле боя. В то же время, в Альянсе крайне скептически оценивают способность России ответить на этот шаг чем-то, кроме привычной агрессивной риторики и ядерных угроз.

Об этом пишет «Европейская правда».

Как заявил чиновник Альянса на условиях анонимности, ракеты Tomahawk не будут оружием, которое решит судьбу войны, но они станут важным дополнением к уже имеющимся возможностям Украины.

«Они усилят Украину, и они, безусловно, окажут влияние, дополнив дальнобойные мощности Украины», — подчеркнул представитель НАТО.

Чиновник высоко оценил достижения Сил обороны в осуществлении собственных дальнобойных ударов. Он отдельно упомянул эффективное использование украинских ударных беспилотников и «новую крылатую ракету, которая также успешно используется для нанесения ударов на большие расстояния», не уточнив ее название.

«Ракеты Tomahawk увеличат потенциал и расширят возможности, но они лишь дополнят то, чего Украина уже достигла», — пояснил он.

Наиболее уверенно представитель Альянса высказался по поводу возможной реакции Кремля. Он заявил, что в НАТО очень скептически относятся к угрозам Москвы и не ожидают никаких непредсказуемых военных ответных шагов.

«Относительно ответа на „Томагавки“, я не думаю, что мы обязательно увидим новое оружие. Я думаю, что ответом будет продолжение риторики, подобной той, которую мы уже видим, иногда безответственной риторики, включающей бряцание ядерным оружием», — заявил представитель Альянса.

Он подытожил, что не верит в наличие в России «какого-то конкретного и не предполагаемого нами ответа», который он мог бы осуществить.

Напомним, дипломат Валерий Чалый объяснил, что разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk являются частью крупного геополитического торга между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По его словам, главным «триггером» для Кремля является потенциальная способность этих ракет нести ядерное оружие, которое в Москве будет расценено как прямое участие США в войне.

Таким образом, Трамп использует эту угрозу как рычаг давления на РФ в глобальных переговорах по контролю над вооружениями, поскольку Россия не в состоянии выдержать новую гонку вооружений. В то же время эксперт предостерег, что даже в случае передачи речь пойдет только о небольшой партии ракет, а не о массовых поставках.