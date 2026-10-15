ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
759
Время на прочтение
1 мин

Ракеты ударили по РФ: "прилет" по аэродрому, с которого запускают самолеты для бомбардировки Украины

Российская оккупационная армия активно использует аэродром «Борисоглебск» в войне против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ракеты атаковали аэродром в РФ

Ракеты атаковали аэродром в РФ / © Associated Press

В Воронежской области РФ вечером, 14 октября, под ракетную атаку попал военный аэродром «Борисоглебск», где базируются самолеты — носители управляемых авиабомб (КАБ).

Об этом сообщают Телеграм-каналы.

После сообщений о взрывах вблизи объекта появилась информация о пожаре.

Пока не подтверждено, повреждены ли во время ракетной атаки самолеты, склады боеприпасов или инфраструктура аэродрома. Также нет проверенных данных о количестве попаданий и причинах пожара.

Справка: «Борисоглебск» расположен примерно в 300 км от границы Украины. Авиабаза связана с размещением российской боевой авиации, в том числе самолетов Су-34, Су-35 и Су-30СМ. В то же время, актуальных данных о том, какие именно машины находились на стоянках во время нынешней атаки, нет.

Особое внимание привлекают Су-34 — истребители-бомбардировщики, способные применять управляемые авиационные бомбы (КАБы). Российские войска используют такие боеприпасы для ударов по украинским позициям и населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что на российских военных аэродромах была замечена активная подготовка стратегических бомбардировщиков и их перемещение между авиабазами. В частности, на аэродроме «Энгельс» самолеты уже снаряжают крылатыми ракетами. Это может свидетельствовать о подготовке России к новому массированному удару по Украине.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie