Ракеты ударили по РФ: "прилет" по аэродрому, с которого запускают самолеты для бомбардировки Украины

Ракеты атаковали аэродром в РФ / © Associated Press

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В Воронежской области РФ вечером, 14 октября, под ракетную атаку попал военный аэродром «Борисоглебск», где базируются самолеты — носители управляемых авиабомб (КАБ).

Об этом сообщают Телеграм-каналы.

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После сообщений о взрывах вблизи объекта появилась информация о пожаре.

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Пока не подтверждено, повреждены ли во время ракетной атаки самолеты, склады боеприпасов или инфраструктура аэродрома. Также нет проверенных данных о количестве попаданий и причинах пожара.

Справка: «Борисоглебск» расположен примерно в 300 км от границы Украины. Авиабаза связана с размещением российской боевой авиации, в том числе самолетов Су-34, Су-35 и Су-30СМ. В то же время, актуальных данных о том, какие именно машины находились на стоянках во время нынешней атаки, нет.

Особое внимание привлекают Су-34 — истребители-бомбардировщики, способные применять управляемые авиационные бомбы (КАБы). Российские войска используют такие боеприпасы для ударов по украинским позициям и населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что на российских военных аэродромах была замечена активная подготовка стратегических бомбардировщиков и их перемещение между авиабазами. В частности, на аэродроме «Энгельс» самолеты уже снаряжают крылатыми ракетами. Это может свидетельствовать о подготовке России к новому массированному удару по Украине.

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Дата публикации 07:31, 15.10.26 Количество просмотров 36 Ракеты ударили по российскому аэродрому Борисоглебск с носителями КАБов - видео

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