Ракеты заканчиваются во всех: насколько Ирану хватит запасов оружия

Война на Ближнем Востоке постепенно превращается в соревнования в выносливость обеих сторон. После начальных массированных атак интенсивность иранских ракетных ударов заметно снизилась, что свидетельствует об истощении арсеналов и переходе к тактике экономии боеприпасов.

Об этом пишет издание Financial Times.

Смена тактики и экономия запасов

Вместо безумных массированных обстрелов, которые наблюдались в первые дни войны, Иран полагается на меньшие, но регулярные запуски беспилотников и баллистических ракет. По словам военных экспертов, Тегеран отдает себе отчет, что конфликт может серьезно затянуться, поэтому сознательно нормирует использование оружия. Снижение темпов также является прямым следствием успешных ударов США и Израиля по пусковым установкам и командным центрам.

В то же время иранские власти продолжают использовать кассетные боеголовки, которые распадаются перед перехватом, создавая иллюзию прорыва противовоздушной обороны. Каждое падение обломков в густонаселенных районах активно используется иранской пропагандой для создания паники и преувеличения успехов.

"Иранская способность поддерживать нынешний уровень мести во многом зависит от эффективности ударов США и Израиля, разрушающих их пусковые системы и инфраструктуру", - отмечает аналитик Том Карако.

Скрытые арсеналы и проблемы с производством

Хотя возможности Ирана пополнять свои запасы были серьезно подорваны из-за уничтожения заводов и цепей поставок, страна все еще имеет значительное количество оружия. Эксперты оценивают, что в арсенале Тегерана остается от 1000 до 1500 баллистических ракет, а также множество крылатых ракет и беспилотников. Значительная часть этого вооружения надежно скрыта.

Если иранские военные продолжат запуски с укрепленных укрытий нынешними пониженными темпами, их запасов может хватить еще на несколько недель. Кроме того, существует вероятность, что Иран намеренно держит в резерве свои самые современные твердотопливные системы, которые значительно быстрее разворачиваются и более надежны.

Истощение запасов у обеих сторон

Несмотря на активные бомбардировки, американская разведка может уверенно подтвердить уничтожение около трети огромного ракетного арсенала Ирана. Почти через месяц после начала военной операции значительная часть иранского оружия остается невредимой или надежно спрятанной в глубоких подземных тоннелях.

Тегеран продолжает регулярно демонстрировать свою боеспособность, выпуская десятки беспилотников и баллистических ракет. Официальные лица США вынуждены признать, что разветвленные подземные объекты, в которые Иран годами вкладывал огромные ресурсы, создают серьезные препятствия для полного уничтожения вражеского военного потенциала.

В то же время, ракетный голод становится реальной проблемой и для самого Вашингтона. Из-за беспрецедентных масштабов боевых действий Пентагон стремительно исчерпывает запасы стратегических крылатых ракет Tomahawk, являющихся ключевым элементом американской военной стратегии на Ближнем Востоке.

По данным источников, военные уже выпустили более 850 таких ракет, что является абсолютно нежизнеспособным темпом использования. Поскольку производство этих дорогостоящих боеприпасов крайне медленное и ограниченное, чиновники уже открыто обсуждают риск полного исчерпания арсенала непосредственно в зоне боевых действий.