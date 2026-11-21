Радослав Сикорский / © Associated Press

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Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава выразит российской стороне «крайнее недовольство» в связи с нарушением польского воздушного пространства российскими объектами. В то же время польские власти ожидают подтверждения всех неопровержимых фактов инцидента.

Об этом Сикорский заявил в субботу, 21 ноября, во время дня открытых дверей в МИД Польши; его слова приводит издание tvn24.

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Комментируя заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который упомянул о нарушении именно польского воздушного пространства, а не воздушного пространства Альянса, Сикорский подчеркнул, что эти понятия фактически тождественны.

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«Польское пространство и пространство НАТО — это одно и то же. Разумеется, мы выразим наше крайнее недовольство российской стороне. Ожидаем подтверждения неопровержимых фактов», — заявил глава польского МИД.

По его словам, этот инцидент также будет обсуждаться в Брюсселе — как на военном, так и на политическом уровнях.

Сикорский напомнил, что российские провокации и диверсии фиксируются не только в Польше, но и в Германии, Дании и странах Балтии. Кроме того, российские беспилотники регулярно нарушают воздушное пространство Румынии.

«Это война и государственный терроризм, что совершенно не согласуется с тем, что Путин говорит президенту Соединенных Штатов», — подчеркнул польский министр.

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Сикорский рассказал об украинском опыте

Отдельно глава польского МИД прокомментировал вопрос информирования гражданского населения о воздушных угрозах. Он обратил внимание на так называемую «усталость от предупреждений», из-за которой люди со временем могут перестать реагировать на сообщения об опасности.

В качестве примера Сикорский привёл свои поездки в Киев, во время которых он заметил, что жители города не всегда направляются в укрытия после сообщений о приближении российских дронов.

По его мнению, Польше нужна более точная система оповещения, подобная той, которую используют в Украине.

«Это означает, что нам нужны точные оповещения — именно такие, какие украинцы получают на свои смартфоны. Это одна из многих сфер, в которых мы можем быстро научиться, переняв украинский опыт», — отметил Сикорский.

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Напомним, в пятницу ранним утром три российских объекта нарушили воздушное пространство Польши на юго-востоке страны во время одной из самых масштабных российских атак на запад Украины. Ракеты упали в двух местах Подкарпатского воеводства и в одном месте Люблинского воеводства. По предварительным данным, среди объектов мог быть реактивный дрон. Польские службы сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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