Рамзан бережет для других целей: почему "кадыровцы" никогда не принимают участия в боях

"Кадыровцы" никогда не участвуют в реальных боях, но при этом активно пиарятся в соцсетях и снимают постановочные видео. Их бережет Рамзан Кадыров "для других" целей.

Об этом заявил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в интервью BILD.

Левиев считает кадыровскими силами только личную гвардию Рамзана Кадырова, состоящую из чеченцев. Это спецназ "Ахмат", формально входящий в структуру "Росгвардии".

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"Это подразделение хоть и бывало близко к линии фронта – не на самой линии фронта, а близко к ней. Но в реальных боях они ни разу не участвовали, мы в этом абсолютно уверены. Понятно, почему: Рамзан Кадыров этих людей бережёт для личной безопасности или каких-то других целей", – говорит эксперт.

По его словам, есть и другие чеченские силы – "не кадыровские". Они тоже режимом Кадырова, носят нашивки с чеченским флагам, называются тоже "Ахмат". По информации СІТ, эти подразделения формально входят в структуру Минобороны РФ как добровольческое подразделение и при этом реально воюют.

"Принципиальное отличие между ними в том, что реально воюющий "Ахмат" состоит не из чеченцев. Это в основном россияне, которые приезжают из разных регионов России в Грозный, проходят обучение на базе Российского университета спецназа, а потом из них формируют добровольческие подразделения, которые отправляются на линию фронта, где они реально погибают. Но это – не "кадыровцы", не личная гвардия Кадырова", – объясняет Левиев.

Роль "кадыровцев" в мятеже Пригожина

По его словам, "кадыровцы во время мятежа Пригожина "ничего толком сделать не смогли".

"Сначала они ехали в сторону Ростова. Мы видели видео, как кадировцы едут в Ростов, и второе видео, как несколько машин "кадыровцев" уже в Ростове, возле них стоят "вагнеровцы" и никто друг другу ничего не говорит. И после мятежа мы увидели пафосное видео..., как они кричат "Ахмат – сила", – говорит Левиев.

Он считает, что если бы произошло столкновение между "кадыровцами" и "вагнеровцами", то победил бы "Вагнер".

Ранее в Сети появилась информация, что Кадыров якобы находится при смерти.

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