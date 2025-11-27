Ранение нацгвардейцев возле Белого дома: стрелком оказался афганец

Стрельба в Вашингтоне / © AP News

В среду, 26 ноября, в центре Вашингтона недалеко от Белого дома произошло вооруженное нападение, когда мужчина выстрелил в двух бойцов Национальной гвардии США.

Об инциденте сообщают CNN и CBS News.

По данным CNN, ФБР уже предварительно установило личность стрелка. Источники отмечают, что начальная идентификация совпадает с мужчиной из штата Вашингтон, иммигрировавшим в США из Афганистана в августе 2021 года.

Один из стражей порядка рассказал, что отпечатки пальцев задержанного позволили установить его первоначальное имя, однако следователи продолжают проверку и верификацию данных.

CBS News со своей стороны уточняет, что подозреваемому 29 лет, и называет его имя — Рахманулла Лаканвал.

По словам двух источников, нападающий использовал пистолет.

Ранее сообщалось, что двое служащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения у Белого дома.

Мы ранее информировали, что стрелок, который в среду, 26 ноября, тяжело ранил двух военнослужащих Национальной гвардии США в центре Вашингтона возле Белого дома, также получил тяжелые ранения.