- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Ранение нацгвардейцев возле Белого дома: стрелком оказался афганец
В центре Вашингтона, всего в двух кварталах от Белого дома, мужчина обстрелял двух военнослужащих Национальной гвардии США.
В среду, 26 ноября, в центре Вашингтона недалеко от Белого дома произошло вооруженное нападение, когда мужчина выстрелил в двух бойцов Национальной гвардии США.
Об инциденте сообщают CNN и CBS News.
По данным CNN, ФБР уже предварительно установило личность стрелка. Источники отмечают, что начальная идентификация совпадает с мужчиной из штата Вашингтон, иммигрировавшим в США из Афганистана в августе 2021 года.
Один из стражей порядка рассказал, что отпечатки пальцев задержанного позволили установить его первоначальное имя, однако следователи продолжают проверку и верификацию данных.
CBS News со своей стороны уточняет, что подозреваемому 29 лет, и называет его имя — Рахманулла Лаканвал.
По словам двух источников, нападающий использовал пистолет.
Ранее сообщалось, что двое служащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения у Белого дома.
Мы ранее информировали, что стрелок, который в среду, 26 ноября, тяжело ранил двух военнослужащих Национальной гвардии США в центре Вашингтона возле Белого дома, также получил тяжелые ранения.