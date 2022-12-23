Раненого под обстрелом в Донецке Рогозина перевозят в Москву: ему стало хуже

Медики из временно оккупированного Донецка и Ростова-на-Дону не смогли вытащить из его тела осколки снарядов.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который в ночь на 22 декабря был ранен во время обстрела во временно оккупированном Донецке, перевозят в Москву. До этого он находился на лечении в Ростове-на-Дону.

Об этом пишут пропагандисты из "РИА Новости".

Как отмечается, донецкие и ростовские врачи "не решились делать операцию" раненому Рогозину из-за ее сложности. В Москве консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи.

В то же время предатель Олег Царев в соцсетях сообщил, что состояние Рогозина по сравнению с предыдущим днем резко ухудшилось.

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21 декабря Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш".

Медики диагностировали у него ранение в спину и доставили в больницу. Обломок, попавший в хребет Рогозина, по оценкам врачей, вытащить не получится.

Сам Рогозин утверждает, что металлический обломок размером 3×4 мм вошел ему выше правой лопатки.

Вместе с Рогозиным также был ранен коллаборант, "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько.

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