Раненого под обстрелом в Донецке Рогозина перевозят в Москву: ему стало хуже

Медики из временно оккупированного Донецка и Ростова-на-Дону не смогли вытащить из его тела осколки снарядов.
Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который в ночь на 22 декабря был ранен во время обстрела во временно оккупированном Донецке, перевозят в Москву. До этого он находился на лечении в Ростове-на-Дону.
Об этом пишут пропагандисты из "РИА Новости".
Как отмечается, донецкие и ростовские врачи "не решились делать операцию" раненому Рогозину из-за ее сложности. В Москве консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи.
В то же время предатель Олег Царев в соцсетях сообщил, что состояние Рогозина по сравнению с предыдущим днем резко ухудшилось.
Дмитрий Рогозин получил раненый: что известно о его состоянии
21 декабря Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш".
Медики диагностировали у него ранение в спину и доставили в больницу. Обломок, попавший в хребет Рогозина, по оценкам врачей, вытащить не получится.
Сам Рогозин утверждает, что металлический обломок размером 3×4 мм вошел ему выше правой лопатки.
Вместе с Рогозиным также был ранен коллаборант, "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько.
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