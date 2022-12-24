Раненого под обстрелом в Донецке Рогозина снова перевезли в другую больницу

Дмитрию Рогозину через несколько дней проведут операцию по извлечению осколка.

Экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который в ночь на 22 декабря был ранен во время обстрела во временно оккупированном Донецке, снова перевозят — на этот раз в одну из больниц Московской области.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на заявление помощника Рогозина.

После ранения в Донецке Рогозина сначала доставили в местную больницу, позже в медучреждение в Ростов-на-Дону, а впоследствии стало известно о его транспортировке в Москву, поскольку медики из временно оккупированного Донецка и российского Ростова-на-Дону не смогли извлечь из его тела осколки снарядов.

Ранение Дмитрия Рогозина в Донецке

21 декабря Дмитрий Рогозин попал под обстрел во временно оккупированном Донецке во время празднования дня рождения.

Медики диагностировали у него ранение в спину и доставили в больницу. Обломок, попавший в хребет Рогозина, по оценкам врачей, вытащить не получится.

Сам Рогозин утверждает, что металлический обломок размером 3×4 мм вошел ему выше правой лопатки.

Еще два человека при обстреле получили смертельные ранения.

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