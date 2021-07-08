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Раненую жену убитого президента Гаити отправили во Флориду, врачи оценивают ее состояние как критическое

Раненую жену убитого президента Гаити отправили во Флориду, врачи оценивают ее состояние как критическое

Associated Press

Женщина госпитализирована в одну из местных больниц.

Раненая жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза — Мартин — выжила после нападения на резиденцию, ее отвезли во Флориду. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Об этом сообщила телекомпании ABC .

Самолет, на борту которого находилась Моиз, приземлился в аэропорту города Форт-Лодердейл в окрестностях Майами. Женщина госпитализирована в одну из местных больниц, пишет ТАСС .

По данным телекомпании, врачи оценивают состояние первой леди как критическое, но стабильное. Есть информация, что она ранена в руку и бедро, кроме того, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.

Напомним:

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