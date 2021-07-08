Раненую жену убитого президента Гаити отправили во Флориду, врачи оценивают ее состояние как критическое

Раненую жену убитого президента Гаити отправили во Флориду, врачи оценивают ее состояние как критическое

Женщина госпитализирована в одну из местных больниц.

Раненая жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза — Мартин — выжила после нападения на резиденцию, ее отвезли во Флориду. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Об этом сообщила телекомпании ABC .

Самолет, на борту которого находилась Моиз, приземлился в аэропорту города Форт-Лодердейл в окрестностях Майами. Женщина госпитализирована в одну из местных больниц, пишет ТАСС .

По данным телекомпании, врачи оценивают состояние первой леди как критическое, но стабильное. Есть информация, что она ранена в руку и бедро, кроме того, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.

Напомним:

Президент Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны. После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли .

. А в стране на 15 дней объявили военное положение.

В полиции заявили, что после убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.

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