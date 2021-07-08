Раненую жену убитого президента Гаити отправили во Флориду, врачи оценивают ее состояние как критическое

Женщина госпитализирована в одну из местных больниц.
Раненая жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза — Мартин — выжила после нападения на резиденцию, ее отвезли во Флориду. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.
Об этом сообщила телекомпании ABC .
Самолет, на борту которого находилась Моиз, приземлился в аэропорту города Форт-Лодердейл в окрестностях Майами. Женщина госпитализирована в одну из местных больниц, пишет ТАСС .
По данным телекомпании, врачи оценивают состояние первой леди как критическое, но стабильное. Есть информация, что она ранена в руку и бедро, кроме того, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.
Напомним:
- Президент Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.
- После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли.
- А в стране на 15 дней объявили военное положение.
- В полиции заявили, что после убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.