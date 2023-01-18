Раненых на войне в Украине "вагнеровцев" лечат в связанной с дочерью Путина клинике

В этом же медицинском учреждении наемники "Вагнера" возобновлялись и после войны в Сирии, о чем стало известно в 2020 году.

Раненые в войне против Украины наемники ЧВК "Вагнера" лечатся в клинике "Мой медицинский центр" в Санкт-Петербурге. Медучреждение связано с другом президента РФ олигархом Юрием Ковальчуком и дочерью лидера государства Марией Воронцовой.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналисты издания установили, что интерьеры больницы попали на фото в связанном с предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным телеграмм-канале.

Так, 18 января на канале "Кепка Пригожина" появилось видео с посещением самим основателем "Вагнера" "бойцов с тяжелыми ранениями, проходящими реабилитацию в одной из клиник Петербурга". На кадрах зафиксировано общение Пригожина с раненым мужчиной, который восстанавливается с помощью экзоскелета, что снижает нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.

Журналисты выяснили, что видео было снято в бывшей клинике "СОГАЗ медицина" по улице Малая Конюшенная. Фото комнаты, где был запечатлен на видео Пригожин, размещено в фотогалерее на сайте "Клиники реабилитации ММЦ".

Издание также напомнило, что после войны в Сирии "вагнеровцы" тоже лечились в клинике "СОГАЗ Медицина". Кроме наемников, в медучреждении оказывали услуги ближайшим друзьям президента РФ Владимира Путина, руководителям ФСБ, спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко и другим представителям власти.

Отмечается, что из-за введенных Евросоюзом 28 февраля 2022 года санкций против АО "СОГАЗ" клиника вынуждена была провести ребрендинг. В августе новыми владельцами сети клиник стали менеджеры АО "Номеко" – компании-партнера страховой группы "СОГАЗ". Руководителем клиники остался Владислав Баранов. Участники ООО "Мой медицинский центр" в сентябре избрали Баранова главой Совета директоров.

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Именно через Баранова и "Номеко" клиника связана с Воронцовой. Так, Баранов – совладелец "Номеко", стоящей за строительством "Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области. По документам, акционером "Номеко" является также Воронцова.

Кроме того, с "Согазом" связан и племянник российского диктатора Михаил Шеломов.

Роль ЧВК "Вагнер" в войне в Украине

В декабре 2022 года в Белом доме информировали, что Пригожин отправил воевать в Украину 50 тыс. своих боевиков. Олигарх тратит более 100 млн. дол. в месяц на военные операции в Украине. Там также отмечали, что Пригожин заинтересован в соревновании с Минобороны России и усилении своего влияния.

Американские аналитики тоже указывали, что Пригожин пытается увеличить роль своей компании в военных операциях на территории Украины, чтобы утвердиться как центральная фигура поддерживающего войну российского ультранационалистического сообщества.

На сегодняшний день многие "вагнеровцы" пали в боях за украинские Бахмут и Соледар в попытках захватить всю Донетчину. Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, у Пригожина там есть свои интересы на соляные шахты и известняк.

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