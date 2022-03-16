«Невозможно слушать их стоны на всю больницу»: раненых российских военнослужащих лечат в госпиталях Гомельской области

«Невозможно слушать их стоны на всю больницу»: раненых российских военнослужащих лечат в госпиталях Гомельской области

А в Россию уже перевезли более 2,5 тысяч погибших оккупантов.

По словам местных жителей, их привозят из Украины как по суше, так и по небу – вертолетом в Наровлю. Затем везут в Мозырь и Гомель. Труппы – поездом и самолетом в Россию, пишет «Радио Свобода».

«Мы были с бытовой раной в Мозырьской больнице. Там столько раненых россиян – просто кошмар. Ужасно искалеченые. Невозможно слушать их стоны на всю больницу», – сообщил источник в Гомельской области.

«Только в воскресенье в Мозыре провели около сотни россиян. Уже в понедельник его еще больше бросили в больницу. К их лечению и хирургическим операциям привлекаются все врачи, в том числе терапевты и отоларингологи. Правда, помощь местным жителям оказывается, но вскоре могут возникнуть проблемы», – поделился источник, связанный с медициной в Мозыре.

По словам источника, информация поступает не непосредственно от врачей – даже медсестры положили подписку на молчание, опасаясь расторжения контракта.

Тем временем в Наровле создан полноценный полевой госпиталь.

«На территории бывшей автобазы много военных палаток. В них также есть полевая кухня и прачечная. Счесть раненых вряд ли возможно, но их явно сотни. Местных туда не пускают. Какие-то дети крутились, может, что-то снимали – полиция «связала», то они пришли к родителям. Над полевым госпиталем ежедневно зависают прилетающие из Украины вертолеты. Казалось, что раненых привозили не только на ПАЗ с красным крестом, как раньше, но и вертолетами. Раненые недолго остаются в Наровле. Их здесь «латают» и везут в Мозырь и Гомель. Трупы находятся в поездах из Мозыря», – рассказали жители Нарова.

Другой источник из Наровли предоставляет информацию, что райцентр хочет сделать что-то вроде военного городка.

«Сейчас у нас много техники и военных. Они занимают различные неиспользуемые объекты. На базе бывшего районного лесопильного завода (районного общества заготовок – РС) ремонтируют сломанную технику в боях в Украине», – сообщил источник.

Гомельский врач на условиях анонимности сообщил «Свабоде», что плановая помощь жителям Гомеля и Мозыря предоставляется.

«Люди паникуют, но пока помощь есть, лекарства хватает. Что будет дальше, пока неизвестно. Предполагается, что будут проблемы с противостолбнячными препаратами», – сказал врач.

Другой источник сообщил, что по состоянию на конец прошлой недели из Гомельской области поездами и самолетами в Россию было вывезено более 2,5 тыс. трупов.

Напомним, советник руководителя ОП прокомментировал обстрелы гражданских объектов оккупантами.

Стрелять по украинским гражданским объектам уже стало визитной карточкой российских оккупантов.

Об этом сегодня, 16 марта, во время брифинга заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Пораженные гражданские объекты, что стало, к сожалению, визитной карточкой "второй" армии мира, армии Российской Федерации, которая на своих пропагандистских каналах рассказывает, что она исключительно ювелирно работает, а на самом деле две трети ракет попадает в гражданские объекты и, видимо, это делается сознательно", – сказал Арестович.