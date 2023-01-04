Раненый Рогозин отправил Макрону "обломок со своего хребта" и пригрозил Парижу

Рогозин заявил, что "получил тяжелое ранение" в плечо с Caesar.

Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил обломок вытащившего из его хребта снаряда президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он заявил, что во время празднования дня рождения в оккупированном Донецке был ранен из французской гаубицы "Caesar".

Свое письмо на имя французского посла в РФ Рогозин разослал также российским средствам массовой пропаганды.

Рогозин заявил, что "получил тяжелое ранение" в плечо из снаряда, "выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar". Он жалуется на то, что едва не стал "недвижимым инвалидом" или вообще не распрощался с жизнью.

Самоназначенный "военный консультант" назвал Францию "одним из самых кровожадных государств в Европе". По словам Рогозина, Франция "подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством вроде правительства Виши, которое обслуживало самые низкие инстинкты гитлеровцев".

Он также бросил обвинения в адрес Парижа и странами НАТО "по выращиванию у наших границ (РФ) военной угрозы России привела к трагической развязке". Не обошлось в письме Рогозина и без упоминаний "французского оружия и французских наемников", убивших на Донбассе "сотни людей".

Фото: РИА Новости

"Господин посол, творящий Франция, что вы делаете в конфликте, который разожгли между славянскими народами западные политики? Надеюсь, Вы понимаете меру своей личной ответственности за эти убийства! Вы же чрезвычайный и полномочный представитель Пятой Республики, Вам и отвечать ", – говорится в письме.

Рогозин также пригрозил Парижу. Мол, "никто не уйдет от ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО на Донбассе".

Ранение Рогозина

21 декабря стало известно, что ресторан "Шеш-Беш" в Донецке, где экспредседатель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал свой день рождения, обстреляли. По данным ОМП, он получил осколочные ранения. Его госпитализировали.

Впоследствии пропагандисты сообщили, мол, Рогозину грозит паралич. Затем его перевезли в московский госпиталь и прооперировали.

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