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Раненый украинцем священник обратился к полякам: что сказал об украинцах после резни
Священник Адриан Мантикевич, пострадавший во время нападения украинца в монастыре в польском Ярославе, призвал не возлагать ответственность за преступление одного человека на весь украинский народ. Укринформ
Раненый во время смертельного нападения в монастыре в польском Ярославе священник Адриан Мантикевич призвал не использовать трагедию для разжигания враждебности украинцам.
Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет Укринформ .
По словам дипломата, священник не переносит ответственность нападающего на украинцев в целом и считает виновным конкретного человека.
Боднар отметил, что такая позиция самого пострадавшего и Римско-католической церкви Польши стала важным фактором, сдержавшим дальнейшее распространение антиукраинских настроений после трагедии.
Посол также заявил, что отдельные польские политики, журналисты и общественные деятели пытались использовать нападение в дискуссиях о депортации украинцев и введении ограничений по ним. Это оценка украинского дипломата.
Сам Мантикевич, по словам Боднара, призвал польское общество не превращать преступление в повод для притеснений украинцев.
Монастырь, где произошло нападение, с начала полномасштабного вторжения помогает украинским беженцам. По словам посла, там и сейчас живут десятки украинцев, в частности, из Краматорска, Днепра и Харьковщины.
Еще одна новая деталь касается самого нападающего. Боднар опроверг распространенную в польском информационном пространстве информацию, что 31-летний гражданин Украины был военнослужащим ВСУ. По его словам, мужчина никогда не служил в украинской армии, уехал из Украины четыре года назад, жил в Германии и работал в транспортной сфере.
Основной версией следствия по мотивам нападения остается психическое расстройство. Психиатры обнаружили у мужчины симптомы острого полиморфного психотического расстройства, а его состояние пока не позволяет проводить полноценный допрос.
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