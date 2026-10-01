Раненый украинцем священник обратился к полякам: что сказал об украинцах после резни

Резня в Польше

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Раненый во время смертельного нападения в монастыре в польском Ярославе священник Адриан Мантикевич призвал не использовать трагедию для разжигания враждебности украинцам.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет Укринформ .

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По словам дипломата, священник не переносит ответственность нападающего на украинцев в целом и считает виновным конкретного человека.

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Боднар отметил, что такая позиция самого пострадавшего и Римско-католической церкви Польши стала важным фактором, сдержавшим дальнейшее распространение антиукраинских настроений после трагедии.

Посол также заявил, что отдельные польские политики, журналисты и общественные деятели пытались использовать нападение в дискуссиях о депортации украинцев и введении ограничений по ним. Это оценка украинского дипломата.

Сам Мантикевич, по словам Боднара, призвал польское общество не превращать преступление в повод для притеснений украинцев.

Монастырь, где произошло нападение, с начала полномасштабного вторжения помогает украинским беженцам. По словам посла, там и сейчас живут десятки украинцев, в частности, из Краматорска, Днепра и Харьковщины.

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Еще одна новая деталь касается самого нападающего. Боднар опроверг распространенную в польском информационном пространстве информацию, что 31-летний гражданин Украины был военнослужащим ВСУ. По его словам, мужчина никогда не служил в украинской армии, уехал из Украины четыре года назад, жил в Германии и работал в транспортной сфере.

Основной версией следствия по мотивам нападения остается психическое расстройство. Психиатры обнаружили у мужчины симптомы острого полиморфного психотического расстройства, а его состояние пока не позволяет проводить полноценный допрос.

Напомним, что ранее говорилось, что украинец и россиянин были на борту FlyDubai , но все обернулось неожиданно: новые детали резни в самолете

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