Раненый в ягодицы Рогозин стал сенатором РФ от оккупированной территории Украины

Российские пропагандисты по случаю нового политического поста экс-главы "Роскосмоса" опубликовали ролик, на котором он цитирует монолог Тараса Бульбы на сине-желтом фоне.

В субботу, 23 сентября, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который в конце 2022 года получил ранение в ягодицы во время празднования своего дня рождения в оккупированном Донецке, получил новую политическую должность. Он стал сенатором Совета Федерации — верхней палаты российского парламента — от оккупированной части Запорожской области.

В связи с этим российские пропагандисты публикуют монолог Тараса Бульбы из одноименной повести Николая Гоголя в исполнении одиозного российского политика.

В отрывке, который, хоть и немного запинаясь, но пафосно читает экс-руководитель "Роскосмоса", он устами Тараса Бульбы сетует на "бусурманов", из-за которых "все пропало", и на "земляков", которые перенимают "бусурманские обычаи".

Кстати, в комментарии российским пропагандистам Дмитрий Рогозин почему-то называет героя повести Гоголя атаманом "запорожских русских казаков".

Единственное, что не режет глаз в этом ролике — сине-желтые цвета поля и неба, на фоне которых он цитирует классическое произведение.

Помня о ранении Дмитрия Рогозина осколком в ягодицы во время празднования его дня рождения в Донецке, уместнее было бы зацитировать другую фразу Тараса Бульбы из этого произведения: "А повернись-ка, сынку, экий ты смешной".

Напомним, перед увольнением Дмитрия Рогозина с должности главы "Роскомоса" ходили слухи, что Путин назначит его "гауляйтером" оккупированных территорий Украины.

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