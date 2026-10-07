Ранил девятерых, в рюкзаке — взрывчатка: всплыли новые детали о нападающем в польской школе

Полиция Польши Фото иллюстративная / © Associated Press

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В Польше 7 октября в Комплексе профессиональных школ №4 в Остроленке ученик напал на других с ножом. Как стало известно, 19-летний Якоб З. ранил девять человек, а в его рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство.

Об этом RMF FM сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Остроленке прокурор Эльжбета Лукашевич.

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Нападение в польской школе — что известно

По имеющимся данным, 19-летний ученик школы ранил ножом девять человек: пятерых учеников, двух учителей и двух посторонних.

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Пострадавших доставили в больницы в Остроленке и Ломже. Их жизни ничего не угрожает.

После нападения полиция задержала подозреваемого. Прокуратура в Остроленке начала расследование по факту покушения на убийство.

В рюкзаке было взрывное устройство

Как подтвердила RMF FM спикер окружной прокуратуры в Остроленке Эльжбета Лукашевич, в рюкзаке нападающего находилось самодельное взрывное устройство.

По словам прокурора, подробности этого дела должны быть обнародованы во время пресс-конференции 8 октября.

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Во время нападения 19-летний парень оставил в классе рюкзак, с которым пришел в школу. Через некоторое время из рюкзака начал выходить дым. Ученики выбросили его через окно.

Полиция оцепила и обезопасила сумку и вызвала пиротехников для ее проверки. Специалисты работали на месте до раннего вечера.

По неофициальной информации, которую получил журналист RMF FM Михал Радковский, взрывное устройство могло быть близким к детонации во время инцидента.

По его словам, непосредственно перед отъездом пиротехников на месте происшествия чувствовался запах, похожий на возникающий при запуске петард.

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Нападавшего задержали через 25 минут

После нападения Якоб З. сбежал из школы. Полиция сразу же начала его поиски.

«Всего через 25 минут после сообщения его задержали в районе пляжа в Остроленке», — рассказал RMF FM представитель местной полиции Томаш Жеранский.

По данным полиции, место задержания расположено примерно в 400-500 м от школы.

Сам нападающий также нуждался в медицинской помощи. Перед задержанием он ранился и попал в больницу, где его охраняли полицейские.

Через несколько часов, ближе к вечеру, 19-летнего парня выписали из больницы и доставили в полицейский изолятор. В ближайшее время его должны допросить.

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