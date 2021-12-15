"Раны были, как после автокатастрофы": история жестокого убийства полуторагодовалого ребенка опекунами-лесбиянками

Пара снимала на видео издевательство над ребенком, чтобы отправлять это друзьям для развлечения.

Записи с камер видеонаблюдения, фотографии и видео на мобильном телефоне – все это стало вопиющими доказательствами большого преступления, повлекшего смерть 16-месячной Стар Хобсон. Младенца замучила до смерти партнерша ее 20-летней матери Фрэнки Смит — 28-летняя Саванна Брокхил. Женщина была боксершей-любительницей и, как оказалось, "практиковалась" на младенце.

Пять раз социальные службы не замечали никаких признаков насилия над ребенком, пока не стало слишком поздно. Все обращения родственников девочки считали злонамеренными по отношению к Смит и Брокхил и называли это "нетерпимостью к однополым отношениям".

Ужасное убийство

Год назад, 22 сентября 2020 года, маленькую Стар доставили в больницу Брэдфорда, Англия. Однако было уже поздно — медики назвали многочисленные травмы младенца несовместимыми с жизнью и "абсолютно катастрофическими".

Как оказалось, 16-месячного ребенка убила партнерша матери девочки Саванна Брокхил. Такое решение во вторник, 14 декабря, выдвинул суд Брэдфорда после восьминедельного разбирательства.

Младенец умер от остановки сердца в больнице Западного Йоркшира после того, как боксерша-любительница Брокхил в очередной раз избила маленькую Стар. Женщина наносила ребенку ужасные травмы. Врачи заявили, что повреждения на теле младенца были подобны травмам от автокатастрофы.

Фрэнки Смит (слева) и Саванна Брокхил (справа) / The Daily Mirror

На теле крошечной Стар врачи обнаружили более 30 отдельных травм различной тяжести: от синяков и порезов до переломов костей. Следовательно, у ребенка были поломаны ребра, два перелома правой голени, вызванные сильным скручиванием младенца. Сросшиеся кости также были повторно сломаны.

Кроме того, ребенок за несколько дней до смерти получил 12-сантиметровый перелом задней части черепа. Однако, по словам врачей, последний смертельный удар был нанесен новорожденному в живот.

Доказательства преступления

Суд Брэдфорда в среду, 15 декабря, должен вынести паре окончательный приговор. Предварительно мать ребенка Фрэнки Смит освободили от непреднамеренного убийства, однако его сожительницу Саванну Брокхил признали виновной в злоупотреблении силой в отношении ребенка.

Суд присяжных пришел к такому выводу с учетом многочисленных доказательств, которые правоохранители нашли во время расследования дела.

Следовательно, на камерах видеонаблюдения по городу Саванну Брокхил неоднократно "поймали" в моменты, когда она избивала и откровенно издевалась над маленькой Стар.

The Daily Mirror

На кадрах из камер центра переработки отходов вблизи Донкастера за девять дней до смерти младенца видно, как Брокхил не раз бросается на ребенка с кулаками. Изображения, изъятые правоохранителями из телефона обвиняемых, подтверждают, что в тот день ребенок был весь в синяках на щеках, носе, глазах и предплечьях. На других фото ребенка, датированных 12 сентября прошлого года, заметно, что у девочки напухшая верхняя губа.

Кроме того, на кадрах из лестничной клетки многоквартирного дома матери девочки также видно, как Брокхил не пускала Фрэнки Смит помочь девочке спуститься по лестнице. После этого ребенок упал с последних двух ступенек прямо головой вниз.

Еще на одном видео видно, как Брокхил несколько раз бьет Стар кулаками и дает ребенку пощещины, после этого девочка просто выпадает из машины.

Также были обнаружены кадры, на которых мать ребенка тянет Стар по городу. Видно, что девочка вся в слезах от того, что не может ходить из-за раненой ножки.

Видео с телефона матери

Стражи порядка говорят, что пара снимала на видео наказание девочки, чтобы отправлять это друзьям для развлечения. Брокхил даже часто редактировала кадры, добавляя к снятой пытке драматическую музыку и субтитры. На большинстве видео с избиениями ребенка слышен женский смех.

На одном из видео видно, как маленькая Стар падает со стула, на другом – как ребенок засыпает на кресле, и падает с него. Все это казалось для Брокхил смешным. Она отправляла все эти видео друзьям ради развлечения вместо того, чтобы успокаивать ребенка.

The Daily Mirror

Кроме того, сама мать девочки снимала наказание ребенка, стоящего лицом к стене и плачущего. Смит как будто действительно нравилось пугать 16-месячного младенца.

Переписка пары обвиняемых в день убийства

В день убийства ребенка Смит и Брокхил привычно переписывались по телефону. Мать ребенка в какой-то момент заявила, что "с нее хватит". Она раздраженно писала о том, что ребенок якобы вырвал ему волосы и её "уже тошнит от этого до смерти".

На что Брокхил ответила, чтобы мать ребенка поставила девочку в угол, "как это делала вчера".

"Сделано. Стоит и плачет у стены", — ответила Смит.

Позже в тот день было обнаружено, что история в телефоне Смит содержала поисковые запросы "как вывести ребенка из шока" и "шок у младенцев".

Безразличие социальных служб

Правоохранители проверили и установили, что социальные службы получили пять предупреждений о том, что жизни маленькой девочки угрожает опасность. Первый из них поступил еще 23 января 2020 года. Его отправила подруга Фрэнки Смит, Холл Джонс. Сообщается, что соцслужбы тогда пришли в дом Смит, однако дальше вопрос рассмотрен не был.

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Отец маленькой Стар, Джордан Хобсон, также подавал направление после того, как увидел в Facebook видео, на котором Стар снята с синяками на лице. Тогда дело снова не сдвинулось с места.

Отмечается, что после этого все родственники подняли тревогу. Бабушка девочки тогда заявила: "Я волнуюсь, что наша Стар может умереть".

Ребенка на 10 недель отдали бабушке и дедушке. После того, несмотря на обращение озабоченных ситуацией родственников, Стар вернули матери. Прадедушка младенца, Дэвид Фосетт, назвал такие действия социальной службы абсолютно "беспорядочными". Он сказал, что он и его жена Анита Смит звонили по телефону в соцслужбы, однако они даже не посетили маленькую Стар и не сообщили, что дело закрыто.

Маленькая Старик с дедушкой / The Daily Mirror

Дэвид Фосетт объяснил, что соцслужбы считали их с женой действия злонамеренными в отношении Смит и Брокхил. Мол, они просто не воспринимают однополые отношения и всячески пытаются навредить паре.

"У нас не вкладывается в голове, почему социальные работники не пришли к ребенку. У них было пять шансов помочь Стар, и они каждый раз терпели неудачу. Если бы соцслужбы обратили больше внимания на эту ситуацию, Стар была бы сегодня жива", — сказал прадедушка ребенка Дэвид Фосетт.

Напомним, шестилетнего мальчика из Англии замучили до смерти собственный отец и мачеха — его не кормили, не переодевали и часами изолировали в отдельной комнате, заставляя спать прямо на полу. Женщина записывала страдания ребенка на камеру, где на нескольких видео слышно, как мальчик плачет от боли, повторяя, что его никто не любит.

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