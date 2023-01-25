Расцениваем как "грязно-ядерную бомбу": в России прокомментировали решение Шольца отправить Leopard Украине

Также в России заявляют, что Германию будто бы вынудили принять это решение, угрожая "международной изоляцией в случае отказа".

В России заявляют, что танки "Leopard 2" немецкого производства оснащены подкалиберными бронебойными снарядами с урановыми сердечниками и их использование против российских военных будут расценивать как применение "грязно-ядерных бомб".

Об этом заявил глава российской делегации Константин Гаврилов в Вене на форуме ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, передает пропагандистское издание РИА Новости.

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, есть подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых происходило в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это, как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", — заявил он.

Гаврилову показалось, что Германию заставили принять решение по танкам, пригрозив "международной изоляцией в случае отказа". Конечно, главную роль в этом сыграл самый главный враг России – США.

"Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу "Леопардов". Потом не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс анонсировал "скорую весть" о направлении немецкого "зверя" Киеву. Вот как куется трансатлантическая "солидарность", — заявил руководитель делегации.

Шольц принял решение передать Leopard Украине

После 11 месяцев колебания и под давлением общества немецкий канцлер принял решение о передаче современных боевых танков Leopard 2 Украине. Соответствующее решение правительство страны приняло 25 января. Суммарно Украина рассчитывает на 300 танков от западных союзников, однако пока официально неизвестно, сколько бронетехники получит наше государство. По информации СМИ, западные партнеры передадут 80 танков Leopard.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца. Также он добавил, что обучение украинских защитников пользоваться танками начнется очень скоро.

Германия помогает Украине, но есть нюансы...

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