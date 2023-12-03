Расчищали дорожки от снега: в Польше два работника железной дороги попали под поезд

В Польше в Ящуве (Любельское воеводство) во время расчистки снега из железных путей попали под пассажирский поезд двое работников железной дороги. 64-летний железнодорожник скончался на месте, а другой попал в больницу.

Об этом сообщили в RMF24.

По предварительным данным, трое работников железной дороги очищали от снега пути с помощью так называемой воздуходувки. Один из них в последний момент заметил поезд и успел отскочить.

"Возможно, они не услышали шум прибывающего поезда. Один мужчина попал под колеса и погиб на месте. Другого сбросило с колеи; его доставили в больницу", — сообщил спикер Воеводской полиции Анджей Фийолек.

По словам Фиолека, возможно, у мужчин были наушники с приглушением звука, а снег усложнил видимость.

Напомним, в Полтавской области 25-летнего мужчины поток воздуха затянул под поезд. К счастью, все обошлось.

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