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Расчищали дорожки от снега: в Польше два работника железной дороги попали под поезд

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Расчищали дорожки от снега: в Польше два работника железной дороги попали под поезд

В Польше погиб железнодорожник Фото: Lubelska Policja

Известно, что 40-летний машинист был трезв.

В Польше в Ящуве (Любельское воеводство) во время расчистки снега из железных путей попали под пассажирский поезд двое работников железной дороги. 64-летний железнодорожник скончался на месте, а другой попал в больницу.

Об этом сообщили в RMF24.

По предварительным данным, трое работников железной дороги очищали от снега пути с помощью так называемой воздуходувки. Один из них в последний момент заметил поезд и успел отскочить.

"Возможно, они не услышали шум прибывающего поезда. Один мужчина попал под колеса и погиб на месте. Другого сбросило с колеи; его доставили в больницу", — сообщил спикер Воеводской полиции Анджей Фийолек.

По словам Фиолека, возможно, у мужчин были наушники с приглушением звука, а снег усложнил видимость.

Напомним, в Полтавской области 25-летнего мужчины поток воздуха затянул под поезд. К счастью, все обошлось.

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Дата публикации
Просмотры
222
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