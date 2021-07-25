"Расчищено даже под фундаментом": в США прекратились поиски тел погибших под завалами многоэтажки в Майами

Тело одной из женщин, считавшихся пропавшей без вести, так и не удалось найти.
Спасатели прекратили искать тела погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в пригороде Майами во Флориде.
Об этом информирует The Washington Post.
На месте трагедии "расчищено даже под фундаментом".
Жертвами обрушения стали 97 человек. Один человек скончался в больнице, остальные 96 погибли под завалами.
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава ранее заявляла, что при таком обвале очень сложно восстановить все останки.
12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.
Поиски под завалами продолжались круглосуточно, на месте инцидента посменно работали более четырехсот спасателей.
Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.