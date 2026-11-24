Россиянин Михаил Горохов и его любовница Оксана Косарева

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В России суд приостановил рассмотрение дела 54-летнего Михаила Горохова, обвиняемого в жестоком убийстве и расчленении своей любовницы Оксаны Косаревой. Вместо тюремного срока, фигурант отправляется на войну против Украины, где сможет избежать наказания. Семья погибшей шокирована таким решением и опасается, что злоумышленник вернется на свободу.

Об этом пишет The Sun.

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54-летний Горохов признался, что выбросил в озеро изуродованные останки 55-летней Косаревой. Часть тела погибшей россиянин, по его словам, оставлял в холодильнике.

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Во время судебного процесса подозреваемому разрешили выйти на свободу. Ожидается, что вместо продолжения судебного разбирательства Горохов может отправиться на фронт, чтобы воевать против Украины.

Освобождение подозреваемого стало возможным в рамках схемы, по которой Кремль позволяет фигурантам уголовных дел избегать правосудия и присоединяться к российской армии. Это происходит на фоне больших потерь РФ в войне против Украины. По некоторым оценкам, количество погибших оккупантов уже достигло 720 тыс.

Семья убитой Косаревой шокирована ситуацией и опасается, что Горохов может вернуться с войны на свободу, не понеся наказания за совершенное преступление. Не исключают близкие и того, что он может получить военную награду и вернуться домой как «герой».

Детали убийства мужчиной его любовницы в Тольятти

Жестокое убийство произошло в Тольятти Самарской области России. 24 сентября Горохов встретился со своей любовницей, чтобы поговорить после того, как его жена узнала об их романе. Эта встреча стала для Косаревой последней.

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По словам семьи погибшей, во время конфликта Горохов задушил Косареву, после чего расчленил ее тело.

Убитая Оксана Косарева

В течение шести дней встревоженные родственники вместе с полицией пытались установить местонахождение пропавшей женщины. В то же время Горохов делал вид, что не имеет никакого отношения к исчезновению любовницы и ничего о нем не знает.

В конце концов, подозреваемый признался в содеянном на видео, которое записали государственные следователи. Когда его спросили, за что задержали, Горохов ответил:

«За убийство. Мы не поняли друг друга, и она стала меня дразнить».

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Часть изуродованных останков Косаревой до сих пор не удалось найти.

Место убийства Оксаны Косаревой

Отправка вероятного убийцы на войну вместо тюрьмы

Ее сын Евгений сообщил, что Горохову предъявлены обвинения в убийстве, однако не по более строгой статье, касающейся преступлений, совершенных с «особой жестокостью». По официальной версии, которую семье озвучили следователи, мужчина сначала задушил Оксану, а затем расчленил ее тело. Сын убитой возмутился таким решением.

«Разве то, что он расчленил и изуродовал ее тело, не является жестокостью? Этот мужчина сейчас отправляется в зону „специальной военной операции“ [войны], а уголовное производство приостановлено«, — заявил Евгений.

Задержание Михаила Горохова

Местные медиа отметили, что решение отправить Горохова на войну фактически разрушило обещание, ранее данное семье Косаревой. Родных уверяли, что подозреваемый предстанет перед судом и не сможет отправиться на фронт.

«Если бы жертвой был ребенок, его бы не отправили. Но поскольку это была „просто женщина“ — именно так нам это объяснили, — значит, ничего страшного», — написало одно из изданий.

В публикации также отмечается: «Он имеет право отправиться на войну. Это животное может уехать на фронт, вернуться и сделать то же самое с другой женщиной. Как такое вообще возможно?»

По законам путинского режима тысячи убийц, насильников и других особо опасных преступников получают возможность присоединиться к российским вооруженным силам, которые продолжают нести потери в войне против Украины. После участия в войне, такие преступники могут получить помилование или избежать уголовного наказания.

Сын Косаревой также публично призвал привлечь внимание к делу и добиться того, чтобы убийца матери понес ответственность.

«Я хочу привлечь к этому внимание общественности, чтобы убийца не ушел от наказания и в конце концов не был назван „Героем России“, — сказал Евгений.

К слову, Теймураз Гогиашвили (позывной «Гога»), бывший охранник главаря «ДНР» Арсена Павлова («Моторолы»), жестоко убил и расчленил жену и 19-летнюю дочь московского ресторатора Мамуки Церетели. Боевик, ошибочно считавшийся погибшим при подрыве «Моторолы» в 2016 году, выжил и переехал в РФ. Злоумышленник уже задержан в Воронежской области, во время допроса он признался в совершении обоих преступлений.

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