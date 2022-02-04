Расчленил тело и писал от ее имени в Instagram: в РФ экс-чиновник жестоко расправился с женой – "Мисс Кузбасс"

Ксения Сапожкова не пересекала границу РФ и не ездила на отдых, как заявлял мужчина.

В лесополосе в Новой Москве, что в РФ, правоохранители обнаружили тело "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой, в убийстве которой подозревают ее мужа – Александра Попова, топ-менеджера московского метрополитена.

Об этом сообщают российские правоохранители.

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По сообщениям, бывший глава Центрального Новокузнецкого района Александр Попов 11 января написал заявление об исчезновении жены. По его словам, как пишут росСМИ, летом прошлого года Ксения, оставив его и дочь, мол, улетела отдыхать в Дубай, а затем отправилась в ЮАР. Когда связь с ней оборвалась, Попов заявил, что приступил к поискам женщины.

Однако следствие выяснило, что Ксения не пересекала границу России, а ее телефон был у мужчины. По информации росСМИ, месяцами Попов сам вел блог своей жены с ее телефона. Он писал от имени Ксении посты, из которых было ясно, что она путешествует и наслаждается жизнью.

Мужчина также отвечал на сообщения друзей, родных и комментарии подписчиков. Друзей у Ксении было немного, коллег не было. После родов она была домохозяйкой и занималась воспитанием дочери.

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Сначала, как сообщают СМИ, Попов признался в убийстве супруги, тело которой он расчленил. По свидетельствам, останки он сложил в черные мусорные мешки и вынес из квартиры, после чего привязал к пакетам камни и выбросил их в реку. Однако потом он начал отрицать вину и воспользовался ст. 51 Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя самого.

Как пишут росСМИ, пара ссорилась, и мужчина убил и расчленил свою жену во время ссоры. Подруга убитой рассказала, что Сапожкова была не из богатой семьи. Девушку воспитывал отчим, потому что ее родители были разведены.

Оказалось, что Попов имел ребенка от первого брака, но Ксению это не смущало. По словам ее подруги, девушка всегда умела за себя постоять и знала себе цену.

Суд Москвы арестовал Попова на два месяца. Продолжается расследование.

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