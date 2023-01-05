Расчленила 560 трупов: в США владелицу похоронного бюро осудили за продажу человеческих органов

Бывшая владелица похоронного бюро и ее мать были осуждены в штате Колорадо в США за продажу частей тела умерших без всякого согласия.

В США владелицу похоронного бюро Sunset Mesa в Колорадо Меган Хесс приговорили к 20 годам тюрьмы за обман родственников погибших путем вскрытия 560 трупов и продажи частей без разрешения.

Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что 46-летняя женщина вместе со своей 69-летней матерью Ширли Кох обрабатывали тела и продавали их части медицинским компаниям. Они обе признали свою вину, в результате чего Меган Хесс получила максимальный срок — 20 лет, а Ширли Кох была приговорена к 15 годам заключения.

"Хес и Кох использовали свое похоронное бюро, чтобы воровать тела и их части, используя мошеннические и поддельные формы донорских документов. Поведение Хес и Кох причинило огромную эмоциональную боль семьям и ближайшим родственникам", — сказал прокурор Тим Нефф в судебном заявлении.

Меган Хес руководила похоронным бюро Sunset Mesa и Donor Services в штате Колорадо.

Бывшие сотрудники рассказали журналистам, что Меган Хесс и Ширли Кох проводили несанкционированные вскрытия тел. Владелица бюро продавала части тел компаниям, проводившим медицинские исследования. Фирмы покупали руки, ноги, головы и туловища мертвых людей, но не знали, что они были получены мошенническим путем.

По словам прокуроров, Хес обманывала родственников умерших, утверждая, что кремировали тела. При этом в своем похоронном бюро женщина взыскивала из семей до $1000 за кремацию, которая так и не происходила.

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