Расчленили и съели: мужчину и его родственников задержали за убийство известной модели

В Гонконге бывшего мужа известной модели заподозрили, что он вместе с родственниками убил и расчленил ее из-за денежного спора.

Об этом сообщает CNA.

Останки 28-летней Эбби Чой были найдены в загородном доме, который, по словам полицейских, превратили в скотобойню. Во время обыска правоохранители нашли электропилу и мясорубку, которые, по мнению следователей, использовались для измельчения человеческого тела.

"На месте преступления обнаружены две кастрюли с тушеным мясом, которое может быть человеческим", — заявили в полиции.

Голова женщины все еще не найдена.

Бывшего мужа Чой по фамилии Квонга арестовали. Он пытался бежать из города. Кроме того, были задержаны его отец, мать и старший брат, им также предъявлены обвинения в убийстве.

"Мы считаем, что жертва и семья ее бывшего супруга имели серьезные разногласия по поводу огромных сумм денег", — рассказали в полиции о возможных мотивах преступления.

Эбби Чой исчезла в среду, 22 февраля. Доказано, что убийство организовал ее бывший свекор, он был недоволен тем, как Чой распорядилась принадлежавшей ей недвижимостью в одном из элитных районов Гонконга.

Напомним, в США обнаружили мертвой популярную блоггера.

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