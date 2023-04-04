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Расцвет "стукачества": россиянка донесла на соседей из-за названия их Wi-Fi сети

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Расцвет "стукачества": россиянка донесла на соседей из-за названия их Wi-Fi сети

Фото: Pexels

В общей сложности 145 тысяч доносов написано россиянами друг на друга только за 6 месяцев полномасштабной войны против Украины.

Гражданка России, 43-летняя жительница города Чебоксары в Чувашии, отметилась заявлением на своих соседей. Она донесла на людей из-за названия их Wi-Fi сети "Слава Украине".

Об этом идет речь в местном Telegram-канале.

Источник сообщает, что теперь соседям 43-летней гражданки может угрожать административное дело о "дискредитации армии" РФ или публичной демонстрации "нацистской символики". В то же время, даже по репрессивному законодательству РФ использование фрагмента украинского поздравления не является нарушением и не подпадает под "пропаганду символики экстремистских организаций".

Фото:t.me/ChuvashiaDream / ©
Фото:t.me/ChuvashiaDream

Только за 6 месяцев полномасштабного вторжения в Украину россияне написали друг на друга около 145 тысяч доносов.

Тем временем в Херсоне разоблачили пару предателей : супруги согласились сотрудничать на оккупантов и сдавали россиянам местных патриотов.

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Дата публикации
Просмотры
1170
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