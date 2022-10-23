"Расходуем миллиарды, чтобы не пришлось говорить по-русски" — Дуда о финансировании обороны Польши

Дуда подчеркнул, что после войны для Украины важным элементом будет построение современного государства.

Польша тратит миллиарды на оборону для того, "чтобы в школах потом не разговаривали по-русски".

Об этом заявил президент Польши, выступая на экономическом форуме "Krynica Forum'22 – Wzrost i Odbudowa".

Говоря о войне в Украине, начатой РФ, Дуда сказал, что в процессах, которые будут происходить после войны, важно будет не только восстановление Украины, но и построение современного государства. Он призвал не только оказать финансовую помощь соседям, но и поощрять связи, в частности, с другими партнерами в Центральной и Восточной Европе.

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"Грустно, что вместо здравоохранения и образования нам приходится тратить миллиарды на вооружение. Но такая реальность, чтобы нашим детям в школе не пришлось говорить по-русски", — высказался польский президент о финансировании обороны страны.

Также Дуда затронул экономической проблемы. По его словам, период с 2015 года по 2020-й был хорошим временем для Польши – временем динамичного экономического роста.

Впрочем пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и стала испытанием для экономики страны. Он добавил, что в Польше сегодня на повестке дня новые вызовы и может произойти так, что придется выбирать между 17% инфляцией и 17% безработицей.

Напомним, в Польше разгорелась дискуссия по поводу языка, на котором говорят украинские беженцы, поскольку там убеждены, что после того, как украинские дети вернутся на родину, важно отстроить Украину на родном языке, поэтому предлагают научить их родному языку. Вице-маршал Варминско-Мазурского воеводства Мирон Сыч заявил, что не понимает, как можно строить Украину на языке страны-террориста, которая уничтожает дома мирных людей и убивает их.

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