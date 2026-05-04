Раскол между США и Европой: почему именно Германия оказалась в центре конфликта

США против Германии

Трансатлантические отношения между США и Европой стремительно ухудшаются, и сокращение американских войск в Германии оказалось лишь верхушкой проблемы.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Аналитики предупреждают, что настоящие риски для Европы связаны не столько с военным присутствием США, сколько с набирающим обороты более широким политическим и экономическим конфликтом.

Выведение войск — только символ

Администрация Дональда Трампа объявила о намерении вывести около 5 тысяч американских военных из Германии в течение 6–12 месяцев. В Берлине это решение назвали скорее символическим: они составляют примерно 14% от 36 тысяч находящихся в стране американских военных.

Германия остается ключевым центром американского военного присутствия в Европе. В частности, база Рамштайн является важным логистическим узлом для операций США в мире — от Афганистана до Ближнего Востока.

Эксперты считают, что гораздо более серьезные последствия имеют другие шаги Вашингтона.

Разногласия шире военной сферы

Среди главных рисков называют:

повышение пошлин США на европейские автомобили до 25%;

отказ размещать в Германии дальнобойные ракеты;

экономические последствия войны с Ираном;

признаки сближения Вашингтона с Москвой.

«Все это значительно важнее символического сокращения войск», — отмечает директор берлинского аналитического центра Global Public Policy Institute Торстен Беннер.

Особую обеспокоенность вызвало решение США не разворачивать в Германии системы Tomahawk и гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Этот шаг создает пробел в системе сдерживания России, которую Европа пока не может восполнить самостоятельно.

НАТО призывает Европу брать больше ответственности

В НАТО подчеркнули, что решение США подчеркивает необходимость европейских стран увеличивать расходы на оборону. Германия уже активизировала военные инвестиции и планирует к 2029 году создать самые большие обычные вооруженные силы в Европе.

В то же время Берлин усиливает сотрудничество с Францией, в частности, по ядерному сдерживанию, чтобы уменьшить зависимость от США.

Политическое напряжение растет

Решение Вашингтона вызвало критику даже в США. В Конгрессе заявили, что такие шаги могут ослабить позиции НАТО и спобность быстро реагировать на угрозы в Европе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил: самая большая угроза трансатлантическому сообществу — это не внешние враги, а внутренний раскол.

Экономический удар по Германии

Еще большую тревогу вызывает экономическое давление со стороны США. После начала торгового конфликта немецкий экспорт в Америку резко сократился, а новые пошлины на автомобили усугубляют кризис ключевой отрасли экономики.

Ситуацию усугубил и рост цен на энергоносители после обострения на Ближнем Востоке. Правительство Германии уже снизило прогноз экономического роста, а уровень доверия бизнеса упал до минимума за шесть лет.

Европа между безопасностью и зависимостью

Война США против Ирана также истощает американские военные ресурсы, что создает дополнительные риски для Европы. При этом перевооружение европейских стран происходит медленно и во многом зависит от закупок у самих США.

В итоге Европа оказывается в сложной ситуации: с одной стороны — уменьшение поддержки США, с другой — недостаточная собственная оборонительная способность.

Риск более масштабного раскола

На фоне роста политического напряжения и экономических противоречий конфликт между США и Германией может стать катализатором более широкого кризиса в отношениях между Вашингтоном и Европой.

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, это может оказать серьезное влияние не только на безопасность, но и на экономическую стабильность всего региона.

